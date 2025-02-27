'EMANET' Sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Açıldı

Zeytinburnu Kültür Sanat, çok önemli bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturuyor. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonundaki tarihi ve güncel hat çalışmalarının bir araya getirildiği “Emanet” adlı serginin açılışı, 21 Şubat Cuma akşamı saat 18.30’da Zeytinburnu Kültür Sanat’ta gerçekleştirildi. Sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
HAT SANATI DÜNYADA SAYGI VE HAYRANLIK UYANDIRIYOR
Galeri Kalem Güzeli, geleneksel sanatların icrasına, sergilenmesine ve geniş kitlelere ulaşmasına verdiği desteği 20’nci yılında da istikrarla sürdürüyor. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonundan yapılan seçkide 5 asır öncesinden günümüze çok değerli hat çalışmaları yer alıyor.
Serginin Küratörü Mehmet Lütfi Şen, “Hat sanatı her devirde büyük sanatçıların geleneğe yeni büyük eserler eklemesiyle bütün dünyada saygı ve hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Bugün önemli olan bu geleneği kavramak, ona çağdaş imkânlar kazandırarak geleceğe kaynaklık edecek eserler yaratmaktır.” diyerek “Emanet” adlı seçkinin gayesini ve önemini vurguluyor. 21 Şubat Cuma günü saat 18.30’da açılışı gerçekleştirilecek sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. “Emanet”, her gün saat sabah 10.00’dan gece 00.00’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyarete açık olacak.
ESERLERİN VE KÜLTÜR MERKEZİNİN MİMARI
Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, 5 asır öncesinden bugüne birçok sanatçının eserleri yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit'in Zeytinburnu için önemli bir isim olduğunu söyledi. Arısoy, "Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ve mimar Ahmet Yılmaz, kültür merkezimizin, Zeytinburnu Millet Camisi'nin ve inşaatı devam eden çok amaçlı salonunun mimarlarıdır. Zeytinburnu Kültür Sanat'ın mimarlarından İbrahim Hakkı Bey, koleksiyonundaki eserleri bizimle paylaşarak, tasarımını yaptığı bu merkezimizde gerçekleştirdiğimiz serginin de mimarlarından oldu. Hem kendisine hem küratör Mehmet Lüfti Şen'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
İLK YURT DIŞI ETKİNLİĞİ BAE’DE OLDU
Galeri Kalem Güzeli, Y. Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ve Y. Mimar Ahmet Yılmaz’ın ortak iştirakleri ile sanatın üretimini, sergilenmesini ve geniş kitlelere ulaşmasını desteklemek amacıyla 2005 yılında İstanbul’da kuruldu. Kadim sanatları ön plana alan yaklaşımı ile beraber Galeri Kalem Güzeli, bu sanatların esas kaidelerinin ve sanat ahlâkının korunarak çağdaş sanatçılar tarafından sürdürülebilir olmasını hedefliyor. Bu yaklaşımı ile ebru, hat, çini, minyatür, resim gibi sanat dallarına yönelik koleksiyonlar oluşturmakta, eski ve yeni sanatçılar tarafından üretilen eserleri bir araya getirerek geniş kitlelere, farklı sanat dallarındaki nitelikli eserleri okuma imkânının önünü açıyor. GKG’nin açılışı 2005 yılında “Ölümünün 15’inci yılında Mustafa Düzgünman” Ebru Sergisi ile yapıldı. İlk yurt dışı etkinliğini BAE’de “İslamic Arts Festival” bünyesinde gerçekleştirdi. Hâlen ülkemizde ve yurt dışında nitelikli kültürel faaliyetlerine devam ediyor.