'EMANET' Sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Açıldı

HAT SANATI DÜNYADA SAYGI VE HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Galeri Kalem Güzeli, geleneksel sanatların icrasına, sergilenmesine ve geniş kitlelere ulaşmasına verdiği desteği 20’nci yılında da istikrarla sürdürüyor. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonundan yapılan seçkide 5 asır öncesinden günümüze çok değerli hat çalışmaları yer alıyor.

Serginin Küratörü Mehmet Lütfi Şen, “Hat sanatı her devirde büyük sanatçıların geleneğe yeni büyük eserler eklemesiyle bütün dünyada saygı ve hayranlık uyandırmaya devam etmektedir. Bugün önemli olan bu geleneği kavramak, ona çağdaş imkânlar kazandırarak geleceğe kaynaklık edecek eserler yaratmaktır.” diyerek “Emanet” adlı seçkinin gayesini ve önemini vurguluyor. 21 Şubat Cuma günü saat 18.30’da açılışı gerçekleştirilecek sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. “Emanet”, her gün saat sabah 10.00’dan gece 00.00’a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat’ta ziyarete açık olacak.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sergi açılışında konuştu.

ESERLERİN VE KÜLTÜR MERKEZİNİN MİMARI

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, 5 asır öncesinden bugüne birçok sanatçının eserleri yer alıyor. Serginin açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit'in Zeytinburnu için önemli bir isim olduğunu söyledi. Arısoy, "Mimar İbrahim Hakkı Yiğit ve mimar Ahmet Yılmaz, kültür merkezimizin, Zeytinburnu Millet Camisi'nin ve inşaatı devam eden çok amaçlı salonunun mimarlarıdır. Zeytinburnu Kültür Sanat'ın mimarlarından İbrahim Hakkı Bey, koleksiyonundaki eserleri bizimle paylaşarak, tasarımını yaptığı bu merkezimizde gerçekleştirdiğimiz serginin de mimarlarından oldu. Hem kendisine hem küratör Mehmet Lüfti Şen'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Serginin Küratörü Mehmet Lütfi Şen.

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