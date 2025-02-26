Sakarya'da sanat gecesi: Sanatçılar müzikseverlerle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Ayı Kültür Takvimi çerçevesinde Ziya Taşkent Konser Salonu'nda Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilen "Şarkılar ve Hikayeleri" konseri Sakaryalı sanatseverlere unutulmaz bir gece sundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Kültür Takvimi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Şarkılar ve Hikayeleri" konseri, Ziya Taşkent Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
Usta sanatçının güçlü yorumu ve sahnedeki enerjisi, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Konser boyunca seslendirilen eserler, yalnızca müzikle değil, her şarkının ruhunu yansıtan hikayelerle de dinleyicilere aktarıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı gecede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Murat Küçük hem solist hem de klarnet sanatçısı olarak izleyicilere müzik ziyafeti sundu.
Seyirciler, bu anlatımlarla duygusal anlar yaşadı.