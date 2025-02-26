Esenler’in hikâyesi tamamlandı

Esenler Belediyesi, şehrin değişimini gözler önüne seren “Bir Şehrin İki Hikâyesi” eserlerinin tanıtımını yaptı. Yazar ve hikâyeci Cihan Aktaş’ın Esenler’in bir köyden ilçeye dönüşüm sürecini, bölge sakinlerinin görüşleriyle zenginleştirerek kaleme aldığı “Rüzgârla İyi Geçinmek-Esenler’in Kuruluşu” ve “Sokaklar Unutmuyor- Esenler’in Hafızası” adlı eserlerin lansmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun’da yapıldı. 7 yıllık çalışmanın ürünü olan Esenler’in kuruluş ve dönüşüm hikâyelerinin anlatıldığı kapsamlı çalışma, Türkiye’de ilk kez hayata geçirildi. Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Yayınları arasından okurla buluşan eserler, tarihi derinliği olan şehri, çeşitli fotoğraf kareleri ve insan hikâyeleriyle gözler önüne seriyor.

ŞEHİRLERİN DE HİKÂYESİ VAR

Lansmanda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Her insanın bir hayat hikâyesi vardır. Şehirlerin de hikâyesi vardır. Bugün lansmanını yapmış olduğumuz her iki kitapta Esenler’in yazılmayan hikâyesi var. İnanıyorum ki bu hikâyeyi çocuklarımız okuyacak. Yaşadıkları ve doğdukları bu şehrin hikâyesinin ne olduğunu, kendilerinin nerede yer alacaklarını belirleyecekler. Ufka ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecekler. Hikâyesi olan bir şehirde yaşıyorlar. Kitap yeni bir ufuk, yeni bir pencere açtı. Hayırlı olsun" dedi.

ESENLER HALKINDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Esenler halkından ve bu çalışmadan çok şey öğrendiğini söyleyen Cihan Aktaş, 7 yıllık süreci Yeni Şafak’a şu ifadelerle anlattı: “Kitaplar bittiğinde artık önceki ben değildim. Sadece bir ilçeyi değil de sanki Türkiye toplumunu yeniden tanımış gibi oldum. ”

GENÇLERDEKİ OLUMSUZLUKLAR ARTIK YOK

Bu çalışmayı yaparken toplumun bütün kesimlerini işin içine katmak istediğini söyleyen Aktaş, bazı kesimlerin belediye çalışması olduğu için katılmak istememesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Çalışmanın sürdüğü 7 yıl içerisinde bile Esenler’in çok değiştiğini aktaran yazar, “Bugün yaşadığı değişimin özellikle son on yılda başka bir yönde ilerlediğini görüyorum. Bunun olumlu kısmı, geçmişte olduğu gibi gençlerde oluşturduğu olumsuzluklar artık yok. Diğer yandan da geçmişte olan imece ruhu ve sorunların üstesinden gelme çabası, günümüzde her şeyi belediyeden bekleme şekline dönüştü” açıklamasını yaptı.

FİLM GİBİ HAYATLAR VAR

Kitapta çok ilginç hikayelerin olduğunu dile getiren Cihan Aktaş, kendisini en çok, okuma sevdasıyla köyünden kaçıp, İstanbul’a gelen iki çocuğun hikayesinin etkilediğini söyledi. Aktaş, “Esenler, onların hayat serüvenlerinin bir mekanı olmuş şimdi. Kız olan, babası okutmayıp evlendirmek istediği için erkek kılığında Konya'dan otobüse binip kaçarak İstanbul’a geliyor. Daha sonra tekstil atölyesi açarak Esenler’in ilk kadın girişimcilerinden biri oluyor. Filmlerde izlediğimiz, romanlarda okuduğumuz hayatlar kaynıyor burada” diye anlattı.







