"Hasan Çelebi üstadımız ebedi aleme göçtü. Her bir eseri, medeniyetimizin bize yepyeni bir armağanıydı. Asli özelliklerini hiç değiştirmeden kuşaklar boyu süren hat sanatı, onunla, sürekliliğine güç kattı. Kendisi Necip Fazıl Saygı Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibiydi. Sağlık sorunları yaşadığı yakın dönemde tedavisiyle ilgilenebilmiş olmak benim için bir talih. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gözümüzde, gönlümüzde yeri baki."