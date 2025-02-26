Albayrak Hat Eserleri Sergisi Macaristan’ın köklü üniversitesi Pécs’e konuk oldu

Macaristan’da 1 yılda ikinci hat sergisi
Albayrak Hat Eserleri Sergisi 2025 yılının ilk Avrupa durağında; 1367 yılında kurulan Pécs Üniversitesi’ne misafir oldu. 25 Şubat tarihinde, TİKA’nın destekleri ile misafirlerini ağırlayan sergi ile Türk - Macar dostluğu ve tarihi bağlarının altı çizildi. Basının, öğrencilerin ve sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılık bulan sergi, 4 Mayıs tarihine kadar Pécs Üniversitesi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi, bu yılki ilk Avrupa durağı olan Macaristan’a konuk oldu.
Köklü tarihi ile önemli bir bilim merkezi olan Pécs Üniversitesi’nde ziyaretçilerini ağırlayan sergiye; Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Pécs Üniversitesi Akademik Heyeti, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katılım gösterdiler.
Serginin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Esad Sivri, serginin destekçisi olan TİKA’ya teşekkür ederek,
“Albayrak olarak kalıcı değerler üretmenin en önemli ayağının kültürel faaliyetler olduğunun da bilincindeyiz. Bu amaç doğrultusunda dünyanın dört bir yanındaki sayısı 3 milyonu aşan sanatsevere seslendik. Bizlere düşen bu kültür mirasını tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve değerinin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır”
açıklamasında bulundu.
Macaristan’da 1 yılda ikinci hat sergisi
Albayrak Hat Eserleri Sergisi, bir yıl içerisinde ikinci kez Macaristan’a konuk oldu. Sergi; 2024 Türkiye – Macaristan Kültür Yılı’nda Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ziyaretçilerini ağırlamıştı.
Grup, 2025 yılının ilk Avrupa durağında bir kez daha Macaristan’ı ziyaret etti. Serginin açılışında ikinci ziyareti değerlendiren Sivri, “Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz yıl, Türkiye – Macaristan Kültür Yılı olarak kutlandı. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yıldönümünde dostluk ve işbirliğinin altını kültürel bir mirasla çizmek adına 2 Mayıs 2024 tarihinde hat eserleri sergimizle Budapeşte’deydik. Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından, şimdi de 1367 yılında kurulan,
Macaristan’ın en köklü ilim yuvalarından biri olan Pécs Üniversitesi’nde yer almak bizim için büyük bir iftihar kaynağı
” ifadelerinde bulundu.
TİKA kültürel faaliyetlerini sürdürüyor
TİKA, 1992 yılında başladığı yolculuğunu küresel kalkınma hedefleri, uluslararası ilişkilerde kültürel ve tarihi perspektifin değeri üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda Asrı Saadet Devri’nden günümüze kadar canlılığını sürdüren hat sanatın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan serginin açılışına TİKA önemli bir katkıda bulundu.
Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olan TİKA, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın anne karnından başlayarak hayatı boyunca faydalanacağı tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte projeler hayata geçirmektedir.
TİKA, kuruluşundan bugüne kadar 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.
#Albayrak Grubu
#Hat Eserleri Sergisi
#Macaristan