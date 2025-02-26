Albayrak Hat Eserleri Sergisi Macaristan’ın köklü üniversitesi Pécs’e konuk oldu

“Albayrak olarak kalıcı değerler üretmenin en önemli ayağının kültürel faaliyetler olduğunun da bilincindeyiz. Bu amaç doğrultusunda dünyanın dört bir yanındaki sayısı 3 milyonu aşan sanatsevere seslendik. Bizlere düşen bu kültür mirasını tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve değerinin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır”