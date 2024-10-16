Hat Eserleri Sergisi Somali’de

Royal Palace Hotel'de gerçekleştirilen serginin açılışına Somali Cumhuriyeti Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hasan Muallim, Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Somali Zam Zam Üniversitesi Rektörü Ahmed Mumin Warfa ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Türkiye’nin STK gönüllüleri, TİKA ve Maarif Okullar yetkilileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Esad Sivri, “Sergimiz, TİKA, Maarif Okulları, Türkiye Büyükelçiliği gibi paydaş kurumların desteği ile birlikte Somali’nin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam edecek. Öğrencilerin ve İslam sanatlarına ilgisi olan herkesin ilmi bakış açısına katkı sağlayacak orijinal eserlerin yanlarına, detaylı bilgi alabilecekleri QR kod da ekledik. Meraklıları, kodla birlikte ketebe.org web sitesine bağlanarak farklı dillerde ve kendi dillerinde eserler hakkında bilgi alabilecekler.” ifadelerini kullandı. Grup, Hat Takvimi Koleksiyon Sergisi’ni, önemli yatırımlarının olduğu Somali’nin farklı bölgelerinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle paydaş kurumlar ve öğrenciler ile buluşturmaya devam edecek.