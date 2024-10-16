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Hat Eserleri Sergisi Somali’de

Hat Eserleri Sergisi Somali’de

04:0016/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Hat Eserleri Sergisi, bu kez Somali'de kapılarını açtı. 11'inci yılında Azerbaycan, Macaristan gibi ülkeleri gezen sergi, son olarak başkent Mogadişu'daki sanatseverlerle buluştu. Sergi, ülkenin farklı bölgelerini de gezecek.

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği Hat Eserleri Sergisi, Somali'de ziyarete açıldı. 11'inci yılında Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Tanzanya, Macaristan gibi ülkeleri gezen sergi, son olarak Somali'nin başkenti Mogadişu'daki sanatseverlere kapılarını açtı.


İLGİYLE KARŞILANDI

Royal Palace Hotel'de gerçekleştirilen serginin açılışına Somali Cumhuriyeti Adalet ve Anayasa İşleri Bakanı Hasan Muallim, Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Somali Zam Zam Üniversitesi Rektörü Ahmed Mumin Warfa ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Türkiye’nin STK gönüllüleri, TİKA ve Maarif Okullar yetkilileri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Esad Sivri, “Sergimiz, TİKA, Maarif Okulları, Türkiye Büyükelçiliği gibi paydaş kurumların desteği ile birlikte Somali’nin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam edecek. Öğrencilerin ve İslam sanatlarına ilgisi olan herkesin ilmi bakış açısına katkı sağlayacak orijinal eserlerin yanlarına, detaylı bilgi alabilecekleri QR kod da ekledik. Meraklıları, kodla birlikte ketebe.org web sitesine bağlanarak farklı dillerde ve kendi dillerinde eserler hakkında bilgi alabilecekler.” ifadelerini kullandı. Grup, Hat Takvimi Koleksiyon Sergisi’ni, önemli yatırımlarının olduğu Somali’nin farklı bölgelerinde, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın desteğiyle paydaş kurumlar ve öğrenciler ile buluşturmaya devam edecek.



Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi 'Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 12 Ekim tarihinde, Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde sanatseverleri ağırladı.




#Hat Sergisi
#somali
#Albayrak Grubu

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