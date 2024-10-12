Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi 'Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağına misafir oldu

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında sergilendi. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Sami Naddah katıldı. 12 Ekim tarihinde, Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.









Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu.





Sergi, TRT GAP Canlı Yayınında Değerlendirildi

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda, Yunus Yıldırım’ın sunduğu Hayatın İçinden programında Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi ve Albayrak Grubu’nun kültürel faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.









Sergiyi değerlendiren Hanönü, Albayrak Grubu’nun kültürel faaliyetleri ve hat sanatına sunduğu katkıları anlatırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivali’nin sanata, kültüre ve bölge ekonomilerinin gelişmesine sunduğu katkılara değindi.









Hat Sergisi Diyarbakır’ın Simge Merkezinde

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.









Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarının ardından şimdi de Diyarbakır’a misafir olan sergi; Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan ve Diyarbakır için simge merkezlerden biri olan Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.







