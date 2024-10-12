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Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi 'Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi 'Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağına misafir oldu

14:0812/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sergi; Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.
Sergi; Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 12 Ekim tarihinde, Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Diyarbakır durağında sergilendi. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, Sur Kaymakamı Asım Solak, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat Sami Naddah katıldı. 12 Ekim tarihinde, Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu.


Sergi, TRT GAP Canlı Yayınında Değerlendirildi

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda, Yunus Yıldırım’ın sunduğu Hayatın İçinden programında Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi ve Albayrak Grubu’nun kültürel faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.



Sergiyi değerlendiren Hanönü, Albayrak Grubu’nun kültürel faaliyetleri ve hat sanatına sunduğu katkıları anlatırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivali’nin sanata, kültüre ve bölge ekonomilerinin gelişmesine sunduğu katkılara değindi.



Hat Sergisi Diyarbakır’ın Simge Merkezinde

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.



Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarının ardından şimdi de Diyarbakır’a misafir olan sergi; Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan ve Diyarbakır için simge merkezlerden biri olan Diyarbakır Ulu Cami, Yazma Eserler Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırladı.


Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon Durağında Besmele-i Şerif Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup bu yıl, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluşturdu. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa ve Samsun durağına misafir olmuştu. 22 Haziran tarihinde açılışı yapılan sergi 10 Temmuz’a kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağına misafir oldu

Albayrak Grubu “Besmele-i Şerif” Hat Eserleri Sergisi ile Kültür Yolu Festivali’nde İslam sanatının yegâne kıymetlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen sergi, “Besmele-i Şerif” temasıyla Kültür Yolu Festivali’nin Gaziantep durağında sanatseverlerle buluştu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van ve Erzurum duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 14 Eylül tarihinde, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa durağına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 8 Haziran tarihinde, Samsun Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirirken, Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Müzesi Müdürü Kenan Sürül ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl sergiye ziyaret ettiler.

Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverleri ağırladı.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Bursa'da ziyarete açıldı

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü "Hat Eserleri Sergisi" bu yıl "Besmele-i Şerif" temasında hazırlandı. İstanbul'da yoğun ilgi gören sergi, bu kez de Bursa'da Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışında açıklamada bulunan Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, hat sanatının Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde yazma arayışlarının sonucu olarak ortaya çıktığını belirterek, "Kur'an merkezli toplum inşa etmek dinimizin bir hedefidir. Vahiy insanlığa rehber olduğu gibi, hat sanatı da bu rehberlikten büyük bir pay almıştır." dedi. 13 usta hattatın çalışmalarının yer alacağı serginin kapıları 8 Nisan'a kadar sanatseverlere açık olacak.


#Albayrak Grubu
#Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi
#Kültür Yolu Festivali
#Diyarbakır

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