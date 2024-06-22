Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon Durağında Besmele-i Şerif Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı festivali, 16 şehre misafir olmak üzere yola çıktı. Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sergilendi. Bu yılki temasının Besmele-i Şerif olduğu serginin Trabzon’da yapılan açılışı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Trabzon İl Kültür Müdürü Tamer Erdoğan, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, ve hattat Aydın Kızılyar eşliğinde gerçekleşti.









Trabzon’da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergilendi





Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.









Arkeoloji ve etnografya için oldukça önemli bir destinasyon olan Samsun’da İslam tarihinin kültürel miraslarından biri olan hat sanatı eserleri sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda “Kelime-i Tevhid”, “İman Ayetleri” ve “Selâm Ayetleri” gibi temaları işleyen sergimiz gelecek yıllarda da farklı temalarla hayata kazandırılacak.











