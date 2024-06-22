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Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon Durağında Besmele-i Şerif Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluşturdu. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa ve Samsun durağına misafir olmuştu. 22 Haziran tarihinde açılışı yapılan sergi 10 Temmuz’a kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

17:23 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:44 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi'nin yeni durağı Trabzon
Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi'nin yeni durağı Trabzon

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı festivali, 16 şehre misafir olmak üzere yola çıktı. Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sergilendi. Bu yılki temasının Besmele-i Şerif olduğu serginin Trabzon’da yapılan açılışı; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Trabzon İl Kültür Müdürü Tamer Erdoğan, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, ve hattat Aydın Kızılyar eşliğinde gerçekleşti.



Trabzon’da Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergilendi


Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.



Arkeoloji ve etnografya için oldukça önemli bir destinasyon olan Samsun’da İslam tarihinin kültürel miraslarından biri olan hat sanatı eserleri sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda “Kelime-i Tevhid”, “İman Ayetleri” ve “Selâm Ayetleri” gibi temaları işleyen sergimiz gelecek yıllarda da farklı temalarla hayata kazandırılacak.




Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa durağına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 8 Haziran tarihinde, Samsun Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirirken, Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Müzesi Müdürü Kenan Sürül ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl sergiye ziyaret ettiler.

#Hat Eserleri Sergisi
#Kültür Yolu Festivali
#Trabzon
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