Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağına misafir oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı festivali, 16 şehre misafir olmak üzere yola çıktı. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un gerçekleştirdiği Festivale yoğun bir ilgi vardı. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne katılım gösteren Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Müzesi Müdürü Kenan Sürül ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sergiyi gezerek bilgi aldılar. 8 Haziran tarihinde, Samsun Müzesi’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 16 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.





Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi, Samsun’dan sonra; Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale ve Gaziantep duraklarına da misafir olacak.

Yaşayan miras ve geleneksel sanatlara verilen önem artıyor

Turizme katkı sağlaması, kültür ve sanata destek olması amaçlanan Festival’de Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, “Albayrak Hat Koleksiyonu’ndan Besmele-i Şerif temasını ziyaret ettik. Genel Müdürlüğümüzün en önemli işlerinden bir tanesi geleneksel sanatlarımızı korumaktır. Bu açıdan Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin en önemli işlerinden bir tanesi 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürülen Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyon Sergilerinin Besmele-i Şerif temalı sergisidir. Türkiye Kültür Yolu Festivali vesilesiyle Besmele-i Şerif sergisi 16 şehrimizin tamamına yakınında vatandaşlarımız ve yerli, yabancı misafirlerimizle buluşturacağız. Bu güzel işbirliği için emeği geçen tüm Albayrak Grubu yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

Samsun’da Besmele-i Şerif Hat Eserleri sergilendi

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Samsun Müzesi’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor. 13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmişti.