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Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir olmaya devam ediyor. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sanatseverleri ağırladı.

15:18 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.
Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sergilendi. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ziraat Katılım Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ömer Berkli, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu.

Sergiye Türkiye’nin Dört Bir Yanından İlgi

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.


Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon Durağında Besmele-i Şerif Temalı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup bu yıl, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluşturdu. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa ve Samsun durağına misafir olmuştu. 22 Haziran tarihinde açılışı yapılan sergi 10 Temmuz’a kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Samsun durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa durağına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 8 Haziran tarihinde, Samsun Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirirken, Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Samsun Müzesi Müdürü Kenan Sürül ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl sergiye ziyaret ettiler.

#Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi
#Kültür Yolu Festivali
#Albayrak Grubu
#Erzurum
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