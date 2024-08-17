Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif Temalı Hat Sergisi: Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağına misafir oldu

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Erzurum durağında sergilendi. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ziraat Katılım Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ömer Berkli, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri katıldı. 17 Ağustos tarihinde, Erzurum Çifte Minareli Medrese’de açılışı gerçekleşen Sergi, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarına misafir olmuştu.

Sergiye Türkiye’nin Dört Bir Yanından İlgi

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Erzurum Çifte Minareli Medrese’de sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun, Trabzon ve Van duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.



