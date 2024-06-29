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Albayrak Grubu’nun Besmele-i Şerif temalı hat sergisi Kültür Yolu Festivali’nin Van durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Van durağında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, geçtiğimiz haftalarda Festival’in Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon duraklarına misafir olmuştu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi, 29 Haziran tarihinde, Van Hüsrev Paşa Camii’nde sanatseverleri ağırladı.

Seren Som
17:00 - 29/06/2024 Saturday
Güncelleme: 17:04 - 29/06/2024 Saturday
Yeni Şafak
Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.
Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor.

Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Van durağında sergilendi. Festivale yoğun bir ilgi vardı. Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’nin açılışına ise Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve hattat Menaf Nam katıldı. 29 Haziran tarihinde, Van Hüsrev Paşa Camii’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 17 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.


  • Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Besmele-i Şerif Sergisi daha önce de Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon duraklarına misafir olmuştu.

“Besmele-i Şerif” Sergisine Türkiye’nin Dört Bir Yanından İlgi Var

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi’nde bu yılın teması “Besmele-i Şerif” oldu. Van Hüsrev Paşa Camii’nde sergilenen Albayrak Hat Eserleri Sergisi, “Besmele-i Şerif” temasında ve günümüz usta hattatlarının titiz çalışmalarıyla ortaya çıkan eserlerden oluşuyor.

13 hat sanatçısının çalışmalarının yer aldığı Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler tarafından ilgiyle incelenmiş ve bu yıl da Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa, Samsun ve Trabzon duraklarında ziyaretçilerini ağırlamıştı. Festivalin ziyaret ettiği şehirlerde pek çok yaş grubundan sanatseverin incelediği sergi, yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Sanatseverlerin pek çok hat eserinin fotoğrafını çekmesi ve hattatlardan bilgi almaları dikkat çekiyor.



#Albayrak Grubu
#Kelime-i Tevhid Hat Sergisi
#Van
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