Besmele-i Şerif Hat Sergisi Van’da

Dört yıldır farklı şehirlerde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Karadeniz’in yeşil doğasına Akdeniz’in sıcak iklimine kadar her şehrin kendi özgün geleneklerini, el sanatlarını, yerel lezzetlerini ve kültürel etkinliklerini ziyaretçilere sunuyor. 16 şehri dolaşan Kültür Yolu Festivali Bursa’daki “Çiçeklerin Düğünü” İpek İğne Oyası Sergisi ile “Coğrafya Geleneğin Kaderi: İznik Sergisi”ni, Trabzon’daki “Coğrafya Geleneğin Kaderi: Trabzon” Sergisi gibi etkinliklerle o şehrin ve bölgenin asırlara dayanan kültürel değerlerini ön plana çıkartmaya devam ediyor.