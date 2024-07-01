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Besmele-i Şerif Hat Sergisi Van’da

Albayrak Grubu'nun geleneksel hale getirdiği "Hat Eserleri Sergisi", Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sanatseverlerle buluştu.

04:00 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:16 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

"Besmele-i Şerif" temasında hazırlanan sergi, önceki gün Van'da başlayan Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsrev Paşa Camii avlusunda ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Menaf Nam tarafından açılan sergide, 13 hat sanatçısının çalışmaları yer aldı. Sanatseverler, birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi. Van Hüsrev Paşa Camii’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 17 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.




#Besmele-i Şerif Sergisi
#Albayrak Grubu
#Kültür Yolu Festivalleri
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