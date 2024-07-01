Besmele-i Şerif Hat Sergisi Van’da

"Besmele-i Şerif" temasında hazırlanan sergi, önceki gün Van'da başlayan Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsrev Paşa Camii avlusunda ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Menaf Nam tarafından açılan sergide, 13 hat sanatçısının çalışmaları yer aldı. Sanatseverler, birbirinden farklı çalışmaların yer aldığı sergiyi gezerek eserleri inceledi. Van Hüsrev Paşa Camii’nde açılışı gerçekleşen Sergi, 17 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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#Besmele-i Şerif Sergisi
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2 saat önce