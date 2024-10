Yeni Şafak gazetesi ve Albayrak Medya'nın kutlu yolu…

Manşetleri ile her gün gündemi takip eden değil gündemi belirleyen bir gazete olmuştur Yeni Şafak.Ülkemizin en saygın, en birikimli yazar kadrosunu yıllardır bünyesinde bulunduran ve ülkemize yeni aydınlar ve yeni genç yazarlar kazandıran bir okuldur Yeni Şafak.Medya sektörü için her alanda insan kaynağı yetiştiren ve medya sektörünün daha güçlü hale gelmesi için dertlenen bir kurumdur Yeni Şafak.Her zaman çok satan bir gazete olmak yerine, en etkin gazete ve gündem belirleyen bir gazete olmayı hedefine koyan, yayın hayatına başladığı ilk günden bu güne bu hedefe ulaşmak için gayret göstermiş ve bunu başaran tek gazete olmuştur Yeni Şafak.

Türkiye ve dünyadaki gündemi takip etmek, nitelikli ve seviyeli yayın izlemek isteyen herkes kendi televizyonunu bulmuştur artık.Kavgadan ve magazinden her zaman uzak duran TV NET reklam ve gelir endişesi taşımadan, hak bildiği her konuda tıpkı Yeni Şafak gibi gerçekleri izleyicisiyle buluşturmak için her fedakarlığı yapmış ve yapmaya devam etmektedir.Minik dergisinden çocuk dergisine, gençlik dergisinden seyahat, ekonomi, yemek, tarih, edebiyat, öykü dergisine, her yaş ve hedef kitleye ulaşan dergileriyle; karakterli, onurlu, ülkesini ve milletini seven, ülkesini potansiyeline inanan, bir nesil yetiştirmektedir Albayrak Medya. Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ve tüm dünya mazlumları için durmadan, yorulmadan geçmişten aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmek için dertlenmiştir Albayrak Medya. Gençlerimize sahip çıkmak, onların hayallerini gerçekleşmesine katkıda bulunmak için, milyonlarca genci aynı platformda buluşturan Türkiye’nin en büyük sosyal medya platformudur GZT. 2 yıl önce kurulan, ve bugün Türkiye’nin en çok satan yayınevleri arasına giren Ketebe, gerek ülkemizin gerekse dünyanın en kıymetli yazarlarının bir çoğunu bünyesine dahil ederek, ülkemizin en çok sevilen, takip edilen ve en hızlı büyüyen yayınevlerinden biri olmuştur.