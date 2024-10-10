Yeni Şafak gazetesi ve Albayrak Medya'nın kutlu yolu…

1994 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Şafak gazetesi bugün 30. yaşını kutluyor.30 yıl önce “Türkiye’nin önü aydınlık’’ manşetiyle okurları ile buluşan Yeni Şafak, ilk günden bugüne; ülkesine inanan, her zaman yerli ve

milli olan,hak ve hakikati savunmakta hiçbir zaman tereddüt göstermeyen ,darbelere karşı dimdik duran ve duruşundan asla taviz vermeyen bir gazete olmuştur.Türkiye’nin son otuz yılında yaşanan çalkantılı dönemlerde ve darbe teşebbüslerinde kendini her zaman en öne atmış ve milletin iradesinin tecellisi için yayınlarına cesaretle devam ederek en umutsuz anlarda umudu aşılamış, okurları ve takipçilerinin önünü aydınlatan bir lamba olmuştur adeta.

28 Şubatta bin yıl devam edileceği söylenen postmodern darbe karşısında dimdik durmuş, o dönemde medya sektöründe bu darbeye karşı çıktığı ve halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini savunan onlarca yazar kendi gazetelerinden uzaklaştırıldığında, bu yazarlar ve çalışanlar için adeta sığınılacak bir liman olmuştur Yeni Şafak.Şantajlara ve tehditlere boyun eğmeden hak bildiği yolda daima hakkı ve hakikati savunmuştur Yeni Şafak.

Manşetleri ile her gün gündemi takip eden değil gündemi belirleyen bir gazete olmuştur Yeni Şafak.Ülkemizin en saygın, en birikimli yazar kadrosunu yıllardır bünyesinde bulunduran ve ülkemize yeni aydınlar ve yeni genç yazarlar kazandıran bir okuldur Yeni Şafak.Medya sektörü için her alanda insan kaynağı yetiştiren ve medya sektörünün daha güçlü hale gelmesi için dertlenen bir kurumdur Yeni Şafak.Her zaman çok satan bir gazete olmak yerine, en etkin gazete ve gündem belirleyen bir gazete olmayı hedefine koyan, yayın hayatına başladığı ilk günden bu güne bu hedefe ulaşmak için gayret göstermiş ve bunu başaran tek gazete olmuştur Yeni Şafak.

5 farklı dilde yaptığı digital yayıncılıkla sadece Türkiye’nin değil ümmetin sesi olmuş, İslam aleminin birlik ve beraberliği için gece gündüz çalışmış, her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer almıştır Yeni Şafak.

Yeni Şafak ile başlayan Albayrak medyanın yolculuğu ardından TV NET televizyonu ile milyonlarca izleyiciye ulaşmış, yayınladığı haberler ve belgesellerle ülkemizdeki televizyon yayıncılığına yeni bir soluk getirmiştir.

Türkiye ve dünyadaki gündemi takip etmek, nitelikli ve seviyeli yayın izlemek isteyen herkes kendi televizyonunu bulmuştur artık.Kavgadan ve magazinden her zaman uzak duran TV NET reklam ve gelir endişesi taşımadan, hak bildiği her konuda tıpkı Yeni Şafak gibi gerçekleri izleyicisiyle buluşturmak için her fedakarlığı yapmış ve yapmaya devam etmektedir.Minik dergisinden çocuk dergisine, gençlik dergisinden seyahat, ekonomi, yemek, tarih, edebiyat, öykü dergisine, her yaş ve hedef kitleye ulaşan dergileriyle; karakterli, onurlu, ülkesini ve milletini seven, ülkesini potansiyeline inanan, bir nesil yetiştirmektedir Albayrak Medya. Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ve tüm dünya mazlumları için durmadan, yorulmadan geçmişten aldığı ilhamla geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmek için dertlenmiştir Albayrak Medya. Gençlerimize sahip çıkmak, onların hayallerini gerçekleşmesine katkıda bulunmak için, milyonlarca genci aynı platformda buluşturan Türkiye’nin en büyük sosyal medya platformudur GZT. 2 yıl önce kurulan, ve bugün Türkiye’nin en çok satan yayınevleri arasına giren Ketebe, gerek ülkemizin gerekse dünyanın en kıymetli yazarlarının bir çoğunu bünyesine dahil ederek, ülkemizin en çok sevilen, takip edilen ve en hızlı büyüyen yayınevlerinden biri olmuştur.

30 yıl önce kısıtlı imkanlarla Yeni Şafak gazetesi ile başlayan bu yolculuk bugün kartopu gibi büyümüş, bereketlenmiş ve gazetesi ile, televizyonu ile, bünyesindeki onlarca dergi ve yayınevi ile, ulusal ve uluslararası digital yayıncılığıyla, artık sadece ülkemizin değil dünyanın takip ettiği bir medya gurubuna dönüşmüştür Albayrak Medya. Yakında yayın hayatına başlayacak olan GZT TV ile de ülkemizde televizyon yayıncılığı adına yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyor Albayrak Medya. Samimiyet ve gayretin hiç eksilmesin Albayrak Medya. Yolun ve bahtın hep açık olsun…

Nice yıllara….





30 yıllık serüven

30 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Şafak’ı bünyesine katarak medya sektöründeki yolculuğuna başlayan Albayrak Medya, 30 yıllık serüveninin gururunu yaşarken 25 farklı mecrada “Türkiye’nin Birikimi” olmaya devam ediyor.





BİR MEDYA GRUBU DOĞUYOR

Bundan tam 30 yıl önce Yeni Şafak gazetesi, Türkiye’nin Önü Aydınlık manşetiyle yolculuğuna başlamıştı. Albayrak Medya’nın serüveni de bu manşetin bakış açısında devam etti. Millî ve manevi değerlerden güç alan ve entelektüel çizgisiyle öne çıkan bir yayın politikası izleyen Yeni Şafak, yaptığı haberler ve izlediği yayın politikasıyla okurların teveccühünü kazandı. Ülkesi ve milleti için temsil ettiği değerlerden hiçbir zaman ödün vermeden çalışan gazetenin mensupları arasında; Rasim Özdenören, Akif Emre, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde şehit olan Mustafa Cambaz gibi kıymetli isimler bulunuyordu.





ANLADIĞIN YERDESİN

Albayrak Medya 2007 yılında yayıncılıkta bir boşluğu doldurmak ve ekranlarda sadece eğlenceye ya da sadece taraf olmaya ayrılan yayınlara bir alternatif olmak adına TVNET ile yola çıktı. Yayın hayatına başladığı 2007 yılından bu güne pek çok başarıya imza atan; haberciliğin, özel yapımların ve belgesellerin objektif merkezi TVNET ile izleyicilerine doğru, ilkeli ve tarafsız yayınla 7 gün 24 saat erişim sağlıyor. “Anladığın Yerdesin” mottosuyla izleyicilerine alternatifsiz olmadığını hatırlatan TVNET aynı zamanda 102.0 frekansıyla TVNET Radyo ile çalışmalarını sürdürüyor.





BİNDEN FAZLA KİTAP KETEBE'DE

2018 yılının Mart ayında “Yazı Kalır” sloganıyla güçlü bir kütüphane inşa etmek için yola çıkan Ketebe Yayınları, Albayrak Medya’nın hayata bakışını, yayımladığı 1000’den fazla kitaptan oluşan büyük bir kütüphaneyle okurlarına tanıtıyor. Aliya İzzetbegoviç, Cengiz Aytmatov, Kemal Tahir, Cahit Zarifoğlu gibi birçok kıymetli isim KETEBE yayınları içinde yer alıyor.

Tüm bunların yanında Ketebe Genç, Ketebe Çocuk ve Ketebe Çocuk Tiyatrosu bölümleriyle, çocukların ve gençlerin göz bebeği konumunda.





DERGİCİLİĞİN GÜÇLÜ KALESİ

Albayrak Medya, okurlarına her yaştan içerik sunabilecek bir zenginlik sunuyor. 2012 yılında Derin Tarih ile başlayan dergicilik serüveni güçlü bir yayıncılık anlayışıyla sürüyor. Dergiciliğin güçlü kalelerinden biri konumunda olan medya grubu bünyesinde Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Bilge Çocuk ve Bilge Minik, Z Raporu, Cins, Genç Motto, Post Öykü, Gerçek Hayat, Teklif, Skyroad gibi güçlü dergilerini barındırıyor.





DİJİTAL DÜNYAYA YENİ BİR SOLUK

Medya Grubu; “İletişimin Gücü”nden “Dijital Medya”ya kadar pek çok ödülün sahibi GZT ile her gün tüm markalarıyla toplam 10 milyon kişiye ulaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı GZT’nin Zpor, Timecode, Salt Okunur, Arkitekt, Mzt gibi pek çok alt markası ile spordan mimariye, sanat düşüncesinden mizaha kadar dijital dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Albayrak Medya GZT’nin güçlü konumunun yanında Yeni Şafak International ile Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Urduca dillerinde global haber servisi yaparak ayda 200 milyon insana erişiyor ve Yeni Safak International Productions ile dikkatleri üzerine çeken özel belgeselleri Türkiye’den dünyaya taşıyor.











