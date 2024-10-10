Yeni Şafak 30 yıl boyunca milletin sesi oldu

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN





Yeni Şafak ailesinin kıymetli mensupları,

Aziz Kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

“TÜRKİYE’NİN BİRİKİMİ” sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Şafak gazetesi 30’uncu yaşını idrak ediyor.

Bundan tam 30 sene önce “TÜRKİYE’NİN ÖNÜ AYDINLIK” manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak gazetesine, daha nice başarılı seneler diliyorum.

Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90’lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu.

Yeni Şafak’ın, ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir.

Gazetemiz bu onurlu tavrını, son 21 yılda demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür.

Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dimdik durmuştur.

Bu anlamlı yıl dönümünde sizlerin şahsında Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum.

Bu vesileyle şehit Mustafa Cambaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış, ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Türkiye’nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

30’uncu yıl dönümünüz kutlu olsun.

Rabb'im yar ve yardımcınız olsun.

Kalın sağlıcakla…



