Yeni Şafak Türkiye’yi aydınlattı

İş dünyası temsilcileri Yeni Şafak gazetesinin 30’uncu yılını kutlarken, medyada üstlendiği role vurgu yaptı. Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Yeni Şafak’ın 30 yıldır Türkiye’yi aydınlattığını belirtti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Yeni Şafak’ın, karanlığın en yoğun olduğu bir dönemde ‘yeni’ bir şafağın sökeceği müjdesiyle yayın hayatına başladığını söyledi. Yeni Şafak’ın, ‘haber kutsal, yorum hürdür’ ilkesiyle yaptığı yayıncılık sebebiyle ülkü ve fikir sahibi okuyucuların güvenerek okuduğu gazete olduğuna değinen Avdagiç, “Yeni Şafak, 1990’lı yılların sisli ve parçalanmış siyasi yapısı içinde ‘Türkiye’nin önü aydınlık’ diyerek umut ışığı oldu. O yüzden bir gazeteden daha büyük anlama sahip. Yeni Şafak, gazeteciliğin bir grubun değil toplumun ve milletin sesi olarak yapıldığının ispatıdır. Yeni Şafak, gücünü kitlelerden alan bir fikir gazetesi olarak eminim, daha nice 30 yıllar ‘Türkiye’nin birikimi’ olmayı sürdürecek” dedi.

30 YILDIR GÜNDEMİN NABZINI TUTUYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, Yeni Şafak Gazetesi’nin 30 yılda haberin nabzını tutmayı başarabilen bir yayın organı olduğunu vurguladı. Bahçıvan, “Reel ekonomi, sanayiciler ve iş dünyamızı yakından ilgilendiren ekonomik gelişmelere de sayfalarında genişçe yer vererek yaptığı haberlerle kamuoyunun bilgi sahibi olmasına değerli katkılar yapıyor. Gazetenin kuruluşundan bugüne kadar bizlere ulaşmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

HER SATIRDA MİLLETİN YANINDA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Yeni Şafak gazetesinin haber, köşe yazısı ve yorumlarıyla yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, Türk basın hayatında önemli bir yer edindiğinin altını çizdi. “Yeni Şafak, ülkemizin siyasetten ekonomiye, dış politikadan eğitime, kültüre, her alandaki değişimine tanıklık ederek, fikir hayatımıza önemli katkı sundu” dedi.

GERÇEĞİN SESİ OLMAKTAN VAZGEÇMEDİ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye'nin zorlu yıllarında kurulan Yeni Şafak'ın o günden bugüne, gerçeğin sesi olma ilkesinden ve milli değerlerden ödün vermediğini söyledi. Öztürk, “Yeni Şafak; ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasi hayatına yön veren bir yayın organı oldu” ifadesini kullandı.

ÖNCELİĞİ BASIN AHLAKI OLDU

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Yeni Şafak'ın meslek ahlakına bağlı basın kuruluşlarının ülkelerin gelişiminde önemli rol oynadığının altını çizdi. Doğan, “Kurulduğu günden beri bu çerçevede yayın yapan Yeni Şafak'ın 30. yılını tebrik ediyor, gelecekte de yayın hayatında basın meslek ahlakını önceleyerek nice başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.





Türkiye’nin sesi oldu

Yeni Şafak gazetesinin Türkiye’nin sesi olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu önemli dönüm noktasında, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, ilk günden bu yana, toplumu doğru, tarafsız ve özgün yayıncılık anlayışlarıyla bilgilendiren tüm Yeni Şafak ailesini tebrik ediyor, nice 30 yıllar boyunca başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Yeni Şafak Gazetesi’nin 30. yılını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.





Katma değer yolculuğunda yanımızda

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise şu değerlendirmede bulundu: “Medyamızın geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katma değerli üretim ve ihracatımızı artırma yolculuğunda yanımızda olacağına inanıyorum. Bu inançla basın dünyamızda özel bir yeri olan Yeni Şafak gazetesinin 30. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.”





İlkeli gazetecilikle öne çıkıyor

DEİK Başkanı Nail Olpak da, “1995 yılından beri medya dünyamıza değer katan ve ilkeli gazetecilik anlayışıyla kamuoyunu doğru bilgilendiren haberlerle öne çıkan Yeni Şafak’ın 30’uncu yaşını kutluyorum. DEİK ailesi adına Albayrak Medya Grubu’nu tebrik ediyor, Yeni Şafak gazetesinin başarılarının devamını diliyorum” mesajını iletti.





Milli iradeye hep sahip çıktı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Yeni Şafak’ın eski Türkiye’nin baskıcı, zorbacı dönemlerinde baskınlar yemesine, gözaltılarda işkencelere maruz kalmasına rağmen mensuplarının dik duruşunu bozmamasıyla onurlu bir şekilde yayın hayatına devam ettiğini kaydetti. Aydın, “Türkiye’nin birikimlerine, milletimizin iradesine hakka ve hukuka sahip çıkan gazetemizin 30. yılını tebrik ediyorum. Nice 30 yıllar diliyorum. İyi ki varsın Yeni Şafak” açıklamasında bulundu.











