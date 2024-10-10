Türkiye’nin aydınlık yüzü: Yeni Şafak

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, Türkiye’nin yüzyıllık hikayesine ayna tutan Yeni Şafak gazetesinin 30’uncu yılını kutladı. Yeni Şafak gazetesinin Türkiye’nin aydınlık yüzü olduğunu dile getiren Başkan Bünyamin Demir, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin medya sektöründeki köklü çınarlarından Yeni Şafak’ın 30’uncu yılını kutluyorum. Biz yerel yönetimlerin sesini daha geniş kitlelere duyurmak için her zaman yanımızda olan Yeni Şafak’a teşekkür ederiz. Yeni Şafak bir gazeteden öte, her zaman iyilikten ve haktan yana oldu. Baskı ve zulüm dönemlerinde 28 Şubat’ın yıkıcı ortamında özgür basının sesi olmaya devam etti” ifadelerini kullandı.









YAYIN YELPAZESİNİ GENİŞLETTİ

Dünyada yaşanan dönüşüme vurgu yapan Demir, hemen her alanda iş yapış şekillerinin kabuk değiştirdiğini söyledi. Yeni Şafak’ın da dijitalleşen dünyada ve dönüşen medya düzeninde baskılı yayının yanına dijital ve sosyal medyayı da ekleyerek yayın yelpazesini genişlettiğini söyleyen Bünyamin Demir, bu yeni yayın yelpazesinin yerel yönetimlere de önemli ölçüde katkı sağladığının altını çizdi.





SESİMİZİ DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Yeni Şafak’ın yerel yönetimlerin sesi olarak, gerçekleri kamuoyuyla paylaşma düsturunu kendisine misyon edindiğini vurgulayan Başkan Bünyamin Demir, “Biz yerel yönetimlerin sesini daha geniş kitlelere duyurmak için her zaman yanımızda olan Yeni Şafak'a teşekkür ederiz” dedi.



