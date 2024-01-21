Yeni Şafak 30 yaşında!

Bugün 30 yaşını kutlayan Yeni Şafak Gazetesi’nin kuruluş hikayesi Hekimler Birliği Vakfı tarafından 1994 yılının Eylül ayında çıkardığı Şafak adlı gazeteye uzanıyor. İş dünyasından Ahmet, Mahmut ve Recep Kış kardeşler ile iş adamı Ahmet Şişman’ın ortaklığında Yeni Şafak adıyla ilk kez 23 Ocak 1995 yılında Türkiye’nin Önü Aydınlık manşetiyle okurla buluştu.

Türkiye’nin Birikimi başlıklı ilk yazısında yayın politikasını okurla paylaşan Yeni Şafak Gazetesi milli ve manevi değerlerinden güç alan ve entelektüel çizgisiyle öne çıkan bir yayın politikası izledi. Yeni Şafak yaptığı haberlerle, izlediği yayın politikasıyla aynı zamanda siyasi anlamda da büyük sıkıntılar yaşayan ülkemize bu günlerde yeni bir umut oldu.

Terör olaylarından, çetelere, ekonomik krizlerden siyasi krizlere uzanan 90’ların Türkiye’sine yeni ve temiz bir başlangıç yapmak için siyaset dünyasında öne çıkan Refah Partisi ise hem dünyada hem ülkemizde ezberleri bozmak adına hızla yükseliyordu. Bir yandan Refah Partisi’nin yükselişine şahitlik ettiğimiz diğer yandan ise yeni bir sosyolojik yapılanma içine girdiğimiz bir dönemde Yeni Şafak Türkiye’nin birikimini yansıtmak adına çıktığı yolda mazlumun yanında, haksızlığın karşısında duruyor ve aynı zamanda değişimin de sesi oldu.

Haklının yanında

Halkın Refah Partisi’nin koalisyona taşımasından rahatsız olan ‘vesayet odakları’ harekete geçerek 28 Şubat sürecinin ilk adımlarını attı. 28 Şubat 1997’de MGK tarafından yapılan toplantıyla “Bin yıl sürecek” denilen bir döneme girildi. Bu dönemde sesini en gür duyuran gazetelerden biri olarak Yeni Şafak öne çıktı ve okurlarından güç alarak siyasi baskılara boyun eğmedi. Bu süreçte Yeni Şafak Gazetesi’nin dik duruşuna destek olma sırası Albayrak ailesindeydi. En sıkıntılı dönemde haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında duran bir gazeteye maddi ve manevi olarak her türlü desteği veren başta Ahmet Albayrak olmak üzere kardeşleri Nuri, Mustafa, Kazım ve diğer Albayrak ailesi 28 Şubat dönemi ve sonrasındaki faşist yönetimin baskı ve zulmüne boyun eğmedi.

Aynı yıllarda başta üniversiteler olmak üzere askeri kışlalardan, okullara, hastanelerden, devlet kurumlarına kadar her alanda ve her yaşta başörtülü kadının uğradığı zulüm dalga dalga tüm yurda yayıldı. Binlerce başörtülü öğrenci, kamu çalışanı işinden edildi. Yeni Şafak ise Başörtüsüne Özgürlük sloganıyla bu zulme karşı başlatılan eylemlerin en güçlü sesiydi. Türkiye’nin en hareketli yıllarından birisi de krizler, 27 Nisan E-Muhtırası, 22 Temmuz Genel Seçim ve 21 Ekim Anayasa Değişikliği Referandumu ile 2007 yılıydı. Yeni Şafak bu kritik dönemi de attığı manşetler, yaptığı haberlerle her zaman demokrasiden ve sağduyudan yana tavrını gösterdi.

Şehit verdik

Gezi döneminde provokasyonlara karşı halkı uyaran manşetleriyle gündeme gelen Yeni Şafak, FETÖ’nün 17 Aralık 2013 kumpasına ise “Boyun eğmeyeceğiz” manşetiyle cevap verdi. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi’ne karşı yöneticisinden muhabirine kadar tüm çalışanları darbeye karşı unutulmayacak bir mücadele verirken Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz ise hainlere dur demek için sokağa çıktığı Çengelköy’de şehit edildi. Bugün 30 yaşını coşkuyla kutlayan Yeni Şafak Gazetesi medyada sesini büyüterek devam ediyor. Gazete 2005 yılında kurulan TVnet ile televizyon dünyasında da sesini duyuran Albayrak ailesi Yeni Şafak ile çıktığı medya yolculuğunu dijital yayıncılıkla ve çıkardığı ekonomi, tarih, fikir, yaşam, gündem, genç ve çocuk dergilerinin yanında kitap yayıncılığıyla büyüyerek sürdürüyor. 30 yıl önce çıktığı yolculuğunu büyük bir medya ailesi olarak devam eden Yeni Şafak’ın ilk yıllarından bu yana aynı kurumda çalışan ve yazanlardan hikayesini dinledik.

Nice Yıllara!



