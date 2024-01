Yeni Şafak 30 yaşında!

Halkın Refah Partisi’nin koalisyona taşımasından rahatsız olan ‘vesayet odakları’ harekete geçerek 28 Şubat sürecinin ilk adımlarını attı. 28 Şubat 1997’de MGK tarafından yapılan toplantıyla “Bin yıl sürecek” denilen bir döneme girildi. Bu dönemde sesini en gür duyuran gazetelerden biri olarak Yeni Şafak öne çıktı ve okurlarından güç alarak siyasi baskılara boyun eğmedi. Bu süreçte Yeni Şafak Gazetesi’nin dik duruşuna destek olma sırası Albayrak ailesindeydi. En sıkıntılı dönemde haksızlığın ve adaletsizliğin karşısında duran bir gazeteye maddi ve manevi olarak her türlü desteği veren başta Ahmet Albayrak olmak üzere kardeşleri Nuri, Mustafa, Kazım ve diğer Albayrak ailesi 28 Şubat dönemi ve sonrasındaki faşist yönetimin baskı ve zulmüne boyun eğmedi.

Aynı yıllarda başta üniversiteler olmak üzere askeri kışlalardan, okullara, hastanelerden, devlet kurumlarına kadar her alanda ve her yaşta başörtülü kadının uğradığı zulüm dalga dalga tüm yurda yayıldı. Binlerce başörtülü öğrenci, kamu çalışanı işinden edildi. Yeni Şafak ise Başörtüsüne Özgürlük sloganıyla bu zulme karşı başlatılan eylemlerin en güçlü sesiydi. Türkiye’nin en hareketli yıllarından birisi de krizler, 27 Nisan E-Muhtırası, 22 Temmuz Genel Seçim ve 21 Ekim Anayasa Değişikliği Referandumu ile 2007 yılıydı. Yeni Şafak bu kritik dönemi de attığı manşetler, yaptığı haberlerle her zaman demokrasiden ve sağduyudan yana tavrını gösterdi.