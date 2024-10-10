Korkmadık sinmedik

15 Temmuz akşamı neredeydiniz? İlk haberi nasıl aldınız? İlk duyduğu-nuzda ne yaptınız ve kiminle temasa geçtiniz?

O akşam saat 18:30’da Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur beyi ziyaret etmiştim. Onun yanında Yargıtay Başkanı İsmail Cirit bey ve 6-7 kişilik hakim, savcı ve emniyet birimlerinden oluşan bir heyet ile görüşmemiz oldu. Onlarla sohbet ettik yarım saat. O günkü konumuz da bu paralel yapının çok hızlı bir şekilde Türkiye’ye yayıldığı ve tehlikeli bir gelişi olduğuydu. Oradan ayrıldıktan sonra saat 21:05’te Orhangazi’ye geldim. Orada şoförüm Tevfik beye gazeteden bir telefon geldi. Beylerbeyi’nde görevli askerlerin silahlarını topladığından bahsettiler. Yalnız bunun ne olduğunu bilmediklerini ve araştırdıklarını söylediler. Köprüler tam o esnada kapatılmak üzereydi. Bunun ne anlama geldiğini araştırmak için Milli Saraylar’da görev yapan bir arkadaşımızı arayarak durumu sorduk. O hemen araştırdı. Dışarıda ve içerideki polislerin silahlarının alınması noktasında polislerle askerler arasında tartışma yaşandığını söyledi. Olayın ne olduğu tam belli değildi. Yaptığımız görüşmelerde bana bir terör saldırısı olabileceği ve askerin tedbir almış olduğu söylendi. Bu arada tabii yola devam ediyorduk. O sırada Bayrampaşa Çevik Kuvvet’in önüne tankların yürüdüğü bilgisi geldi. Çevik Kuvvet'in önünde bir sıkıntı olduğunu söylediler. Bu arada Ankara Yeni Şafak Ankara büromuzu aradım, onlar da Ankara’da bir karışıklık olduğunu ve olayı anlayamadıklarını söyledi. Böylelikle 3-5 kişiyi aradık ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadık.





Darbe olduğu kanaatine nasıl vardınız?

Saat 21:45 civarında Çamlıca turnikelerine geldik. Üç araba önümüzde trafiği durdurdular. Ne olduğunu anlamak için araçtan indim. Çevreyi kolaçan ettim. Orada iki polis aracı vardı, yaklaştım. Anonslar geliyordu; “Hiçbiriniz askere silah doğrultmasın ama onlardan bir şey gelirse karşılık verin. Asla silahınızı teslim etmeyin” deniliyordu. Onları duyunca tedirgin oldum. Acaba dedim ihtilal mi oluyor bu nedir? Ama bir taraftan da şu geçti aklımdan; saat daha 22:00, bu saatte ihtilal olmaz. Burada bir terslik var diye düşündüm. Trabzon limandaki arkadaşları aradım bana söyledikleri şu oldu: “Deniz kuvvetlerinden subaylar geldi, burayı teslim almaya çalışıyorlar, giriş-çıkışı engellemeye çalışıyorlar.” Bunu da duyunca tüm parçaları birleştirdim ve artık darbe oluyor kararını verdim. Arkadaşlarımızı arayarak ‘Darbe oluyor, buna acilen müdahale etmemiz gerekiyor, gerekli hazırlıkları yapın’ dedim.





Devlet yetkilileriyle görüşmeleriniz oldu mu?

İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım bu arada. Çaldı ama cevap vermedi. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beyi aradım. Ona da ulaşamadım. Bakanlardan birkaç kişiyi aradım onlara da ulaşamadım. Hiç kimseye ulaşamayınca aklımdan darbenin hızlıca sonuca ulaşmış olma ihtimali geçti. Çamlıca gişelerinde vatandaşları da dolaştım. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor, radyoları açmışlar haberleri dinliyorlar. 10 kadar kişiyi yokladım. Bazılarına darbe olduğunu söyledim. Bir kısmı inanmadı, bir kısmı tepki gösterdi, bir kısmı da sanki normal bir şeymiş gibi tutum sergilediler.





Böyle bir darbe ihtimali görüyor muydunuz?

Paralelci kadroların böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu, gazetemizin çeşitli manşetlerinden ve benim yapmış olduğum görüşmelerden biliyordum. Bunların ekibinin TSK’dan arındırılacağı YAŞ ile beraber tasfiye edileceklerini anlarlarsa darbe yapabilecekleri söyleniyordu. Bu nedenle darbeyi teyid eder etmez “Paralel subaylar çıldırdı, komuta kademesini ele geçirmeye çalışıyorlar” diye internete verdik haberi.





Medya grubu için tedbirleriniz var mıydı?

O gece bizim televizyon vericilerimizi kesebilirler, bilgi akışı akamete uğrar diyerek server ve sunucuları yurt dışına aldırdık. Bunun yanında Yeni Şafak’ın ve tvnet’in bulunduğu Topkapı’daki binamıza gelip kapatabilirler diye her ihtimale karşı başka bir lokasyonumuzu da yayın yapmak üzere hazırlıyorduk. Bunun yanında bizim gazetemizi de basabilirler diye dışarıdan 20 kişilik silahlı güvenlik desteği aldık. Sonuçta yayınlarımızı kesmememiz ve halkı bilgilendirmeye devam etmemiz gerekiyordu. CNN Türk’e helikopterlerle indikleri için bizim bahçemize de inmesinler diye araçları yatay ve dikey olarak bahçeyi kapatacak şekilde sıraladık.





Albayrak Grubu’nun temizlik araçları da o gün bu direnişte önemli bir pay sahibi oldu. Buna nasıl karar verdiniz?

Gece 24:00 civarı kardeşim Kazım aradı. Bizim İstanbul’da yaklaşık bin civarı temizlik aracımız var. Kağıthane Emniyet’i başta olmak üzere askeri araçların girmesini engellemek için bizden bu araçları istiyorlar.” dedi. Ben de “Hemen gönderin” dedim. Bunun üzerine Esenyurt, Üsküdar, Bayrampaşa gibi çeşitli ilçelere de gönderildi. Askerlerin giriş ve çıkışlarını bu araçlarla engellemeye çalıştık.





55 milyon kişiye ulaştık

Yeni Şafak’ın sosyal medya üzerinden oldukça etkili yayınlar yapması önemliydi. Bu konuda nasıl harekete geçildi?

Haberleri halka duyurup, halkı sokağa çıkarmak için internet sorumlumuz Ömer Karaca’yı aradım. “Ne yapabiliriz de daha çok kişiye ulaşabiliriz?” diye sordum. O da bana 10 milyonluk Facebook sayfamızda yayınlayabileceğimizi bunun yanında reklam olarak haberi 60-70 milyon insana ulaştırabileceğimizi söyledi. “Hemen yapın” dedim. Ardından Ömer Bey saat 22:45’te hem Facebook’ta hem de tüm sosyal mecralarda paylaşımlar yapmaya başladı. FETÖ’cülere bile ulaştı. Hatta yerel bir kanalda FETÖ’cüler yayın yaparken “Yeni Şafak’ın haberini duydunuz mu?” diye soruyorlar birbirlerine. Sonuç olarak biz 55 milyon insana kısa sürede ulaşmış olduk.





Başarılı olamayacaklar dedim.

Hiç ümitsizliğe düştünüz mü?

Darbe girişimini duyurduğumuz zaman, yetkililere ulaşamadığımız zaman yaşadığım duygular çok karmaşıktı. Ama hep şunu düşündüm: Bizim inancımız sağlam, Allah bize yardım edecektir. “Bunlar başarılı olamayacak, bunları biz yeneceğiz” düşüncesiyle çalıştık. O düşünceyle yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? diye hiç düşünmedim. Bir an bile tereddüt etmedim. O gece diğer medya kuruluşlarını da arayarak “Biz böyle böyle harekete geçtik, Siz ne yapıyorsunuz?” dedim. “Evet haberimiz var ama kesin olarak ne olduğu belli değil” cevabı aldım. “Darbe olduğunu biz yayınladık siz de kendi grubunuzu harekete geçirin dedim” onlar da yayınlamaya başladılar.





Selaları duyunca çok duygulandım

O gece sizi en çok duygulandıran olay neydi?

O gece ben selaları duyunca tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım. O zaman “Tamamdır, insanlar artık harekete geçtiler. Allah’ın izniyle bu iş bitti” dedim.





O gece sizi sarsan ilk haber ne oldu?

O gece bulunduğumuz yerden Erol kardeşimiz yeni çıkmıştı. Oradaki arkadaşlarla görüşürken Erol kardeşimiz ve oğlunun şehit olduğu haberi geldi. İlk ateş orada içimize düştü. Daha sonra gazetemizin emektar çalışanı Mustafa Cambaz kardeşimizin şehadet haberi geldi. O gece en çok sarsıldığım anlardan biri de onların şehadet haberini aldığım zaman oldu.





Sokaklara çağırdık

Yeni Şafak darbenin adını koyarken hangi saiklerle hareket etti?

Emniyetten duyduğumuz anonstan yola çıkarak, vatandaşa ümit vermek açısından emniyetin bu işin farkında ve görevinin başında olduğunu bildirmek için o minvalde yayınladık haberi. ‘Bir kısım subaylar bu işe girişti, emir komuta zinciri yok’ ifadelerine yer verdik. Ve millete güç ve güven vermek için emniyet mensuplarının gözaltına almaya başladığını vurguladık. Vatandaşın bu işe sahip çıkması için cesaret verdik. Yazdıklarımız doğru bilgilerdi.





Albayrak Medya Grubu’nun o geceki habercilik refleksini nasıl yorumluyorsunuz?

Olayın iki yönü vardı. Birincisi ‘Bu bir darbedir’ diyebilmek ki biz bunu herkesten önce dile getirdik. İkincisi vatandaşa cesaret vererek devletine sahip çıkmasını sağlamak. Bunun için de tüm yayın organlarımızdan çağrıda bulunduk. O saatlerde halen sayın Cumhurbaşkanımız’dan haber alamıyordum ve darbeciler tarafından tutuklanmış olma ihtimalinden dolayı endişe ettim. Halkın sokağa çıkması için yayınlar yapılmasının talimatını verdim.











