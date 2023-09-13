Hat Eserleri Sergisi gönül coğrafyalarımızdan Özbekistan ile buluştu

İslam Medeniyetlerinin zenginlikleriyle süslü Özbekistan’da hat sanatseverlerini buluşturacak sergi, 12-23 Eylül tarihlerinde Taşkent Sanat Galerisi’nde katılımcılarını bekliyor.

Hat Eserleri Sergisi, İslam medeniyetinin izlerini gönül coğrafyamızın sokaklarına taşıyor

Albayrak Grubu tarafından Türkiye sınırlarını aşan Hat Eserleri Sergisi, TİKA iş birliğiyle Gönül Coğrafyamızın kadim parçası Özbekistan'a konuk oldu. 12-23 Eylül tarihlerinde Taşkent Sanat Galerisi'nde sergilenecek eserler, hat sanatına ilgi duyan sanatseverleri bir araya getirecek. Aynı zamanda İslam birliğinin de bir simgesi olarak ön plana çıkan sergi, İslam Medeniyetinin zenginliğini ve birlikteliğini vurguluyor.

Serginin 12 Eylül’de gerçekleşen açılışına Türkiye Özbekistan Büyükelçisi Olgan Bekar, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, TİKA Taskent Koordinatörü Ali Rıza Tezcan, Özbekistan Kültür Bakan Danışmanı Shavkatjon Zokirjonovich, Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Herzodxon Qudratxo'ja, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Albayrak Grubu Teknoloji Koordinatörü Erdal Nalbant katıldı.

Hat sanatının en önemli örnekleriyle Özbekistan'daki sanatseverlerin dikkatini İslam sanatının zengin mirasına çekme olanağı sunan serginin, iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirmesi amaçlanıyor.

Hat Eserleri Sergisi, Özbekistan ile Yurt Dışına Açıldı

Albayrak Grubu tarafından 9 yıldır düzenlenen ve her yıl farklı bir tema ile hazırlanan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl Türkiye'de Kelime-i Tevhid temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Trabzon, Erzurum, Kayseri ve Gaziantep gibi şehirlerde sanatseverlerle buluşan sergi, şimdi ise gönül coğrafyalarına uzanıyor.

Türkiye’de kat ettiği 6350 km yolun ardından İslamiyet Kültürü'nün izini sürecek 25 farklı eser, farklı kültürleri İslam Birliği çerçevesinde ortak bir paydada buluşturacak. "Ey İman Edenler" temasıyla hazırlanan eserler, usta hattatların özgün yorumlarını içermektedir.

Hat sanatını yaşatmak ve daha fazla kişiye ulaştırmak için her geçen gün farklı iş birliklerine imza atan ve yeni eserlerin oluşmasına katkı sunan proje ilerleyen günlerde de Gönül Coğrafyalarına konuk olmayı hedefliyor. Albayrak Medya Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Hanönü konuyla ilgili ise, "Dokuz yıldır devam eden Hat Eserleri Sergimiz, İslam Medeniyetlerimizin kadim şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl TİKA iş birliğiyle Özbekistan ile başlayan yolculuğumuz, sanatımızı daha fazla kişiye ulaştırmak ve İslamiyet’in izleriyle döşeli sanatımızı yaşatmak için yurt dışında başlangıç noktamız oldu. Faaliyetlerimiz, adımlarımızı her geçen gün ileriye taşıyacak şekilde devam edecek. Usta hattatlarımızın özgün eserleri, kat ettiği yolu artırarak ilerliyor. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

TİKA’dan 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet

TİKA, köklü tarihinden emanet aldığı kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak için çıktığı yolda 30 yılı geride bıraktı.

TİKA Özbekistan koordinatörü Ali Rıza Tezcan "Başta yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkeler ile güçlü iş birlikleri tesis etmesi amacıyla 1992 yılında kurulan TİKA, Türkiye’nin istikrarlı büyümesi ve uluslararası alanda artan etkisi neticesinde bugün 5 kıtada faaliyetlerini sürdürmektedir. TİKA, 61 ülkedeki 63 ofisi ile bugüne kadar 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi." dedi.

Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olan TİKA, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın anne karnından başlayarak hayatı boyunca faydalanacağı tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte projeler hayata geçirmektedir.

Kalkınmanın sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal ve kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve zenginleştirilmesiyle mümkün olacağının bilinciyle hareket eden TİKA, ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla da birçok ülkede kültürel iş birliği proje ve faaliyetleri yürütmektedir.



