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Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi El Bab’da

Albayrak Grubu’nun selam ayetleri ve hadis-i şeriflerden oluşan “Hat Eserleri Koleksiyonu” Sergisi, yerel hattatların ve kursiyerlerin katkılarıyla da zenginleştirilerek İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü münasebetiyle Suriye’nin El Bab şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

17:48 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sergi, 14 Haziran 2024 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.
Sergi, 14 Haziran 2024 tarihine kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Albayrak Grubu’nun Kur’an-ı Kerim’deki selam ayetleri ve hadis-i şeriflerden oluşan “Hat Eserleri Koleksiyonu” Sergisi yerel hattatların ve kursiyerlerin katkılarıyla da zenginleştirilerek İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü münasebetiyle Suriye’nin El Bab şehrindeki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinde saat 13.00’te gerçekleştirilen bir törenle açıldı. Sergiye bölgenin protokol üyeleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.


Yunus Emre Enstitüsü El Bab Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen hat sergisi Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Hamza Karagöl tarafından açılış konuşması yapıldıktan sonra yerel hattatların canlı olarak Besmeli-i Şerif yazım gösterisiyle başladı.



Açılış konuşmasında Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Hamza Karagöl, Türkiye'nin kültürel diplomasi ve tanıtımında öncü kurumlarından olan Yunus Emre Enstitülerinin dünyanın her tarafında Türkçe öğretiminin yanında güzel sanat kursları ve sergileri açtığını ifade etti.



Geleneksel Türk-İslam sanatlarının en güzel örneklerinden olan hat sanatına, Bölgede Enstitü olarak büyük önem verdiklerini; kurs ve sergiler açtıklarını ifade etti. 2024 yılında Afrin, Azez ve El Bab Türk kültür merkezlerimizde üçüncü defa hat sergimizi açmış bulunmaktayız, dedi. Sanata ve sanatçılara verilen değerin toplumsal ve kültürel dönüşümdeki kritik rolünü vurgulayan Karagöl, Suriye’de kültürel etkinliklerin ve sanatsal faaliyetlerin artmasının önemini vurguladı.


Serginin açılmasına vermiş oldukları katkıdan dolayı Albayrak Grubuna, yerel hattatlara ve kursiyerlere teşekkür etti.

Sergiye katılanlar yerel hattatların ve kursiyerlerin rehberliğinde eserleri inceledi. Sergi, 14 Haziran 2024’e kadar El Bab Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.




Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu Kültür Yolu Festivali’nin Şanlıurfa durağına misafir oldu

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Şanlıurfa’da gerçekleştirilen festivalde sanatseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 16 şehirde toplamda 8 ay sürecek Festivali, Türkiye’nin en büyük festivali olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım Bankası’nın sponsoru olduğu Sergi, 25 Mayıs tarihinde, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverleri ağırladı. Festival’in açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.



#Albayrak Grubu
#El Bab
#Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi
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