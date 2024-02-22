Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi Tunus’ta: Sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Hat gönüllüleri ile buluşmak için Türkiye sınırlarını aşan Albayrak Grubu, 2022 ve 2023 yıllarında yurt dışı rotasıyla dünyanın dört bir yanına hat eserlerini ulaştırmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan ve Tanzanya’da sanatseverleri bir araya getiren serginin 2024 yılındaki ilk yurt dışı durağı ise Tunus oldu.





22 Şubat’ta Tunus, Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkılarıyla gerçekleşen serginin açılışına Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve grup yöneticileri katılım gösterdiler.

300 yıllık geçmişe dayanan Türk-Tunus dostluğu

Tunus’un 1574 yılında Osmanlı idaresinden 1881 yılında Fransa tarafından işgaline kadar geçen üç asırlık döneme dayanan Türk-Tunus dostluğu sadece askeri değil; aynı zamanda kültürel açıdan da önemli bir geçmişe sahip.





Geçtiğimiz yıllarda gönül coğrafyası olarak nitelendirilen pek çok ülkeye misafir olan Hat Eserleri Sergisi, bu yıl bir kez daha kültürel bir bağın gelişimine katkı sunuyor. Albayrak Grubu, 10. yılını dolduran sergisinde, geçtiğimiz yılların temalarını da barındıran 25 adetten oluşan bir seçkiyi kültürel ve tarihi bağlarımızın kuvvetli olduğu Tunus’ta sanatseverlerle buluşturdu. Hat Eserleri Sergisi, geçtiğimiz son üç yılda 8 farklı şehir, 21 ayrı mekân, yurt dışında 4 farklı ülkeye misafir olarak toplamda 3 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşmıştı.

Sergi açılışında bir konuşma gerçekleştiren Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Artık bir geleneğe dönüşmüş sergimizin 10 yıllık serüveninin en güzide eserlerini burada siz değerli sanatseverlerle buluşturuyoruz. Usta hattatlarımızın aylarca devam eden çalışmalarının neticesi olan bu eserleri Tunus’ta sergilemek bizler için bir gurur kaynağı. 300 yılı aşkın süre Osmanlı egemenliğinde kalan Tunus’ta Türk kültüründen izleri görmek ve iki medeniyet arasındaki ilişkileri dil ve kültür çerçevesinde izlemek mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

TİKA kültürel faaliyetlerini sürdürüyor

TİKA, 1992 yılında başladığı yolculuğunu küresel kalkınma hedefleri, uluslararası ilişkilerde kültürel ve tarihi perspektifin değeri üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda Asrı Saadet Devri’nden günümüze kadar canlılığını sürdüren hat sanatın gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan serginin açılışına TİKA önemli bir katkıda bulundu.





Küresel bir kalkınma iş birliği teşkilatı olan TİKA, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Latin Amerika’dan Afrika ve Güneydoğu Asya’ya kadar birçok bölgede bir insanın anne karnından başlayarak hayatı boyunca faydalanacağı tüm alanları kapsayacak çeşitlilikte projeler hayata geçirmektedir. TİKA, kuruluşundan bugüne kadar 170’e yakın ülkede 30 binin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirdi.



