Rami’de “Hüsn-i Hat Sanatı Eğitimi” başlıyor

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, hüsn-i hat sanatını öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunması planlanan eğitim, hattat Mehmet Han Akan’ın rehberliğinde dört ay devam edecek. Hat sanatının temel prensiplerini öğrenecek katılımcılar, özellikle nesih yazı üzerine yoğunlaşacak. Program kapsamında temel yazı teknikleri ve uygulamalı nesih yazı çalışmaları yapılacak. Hazirana kadar sürmesi planlanan eğitim hakkında detaylı bilgi ve başvuru için “ramikutuphanesi.gov.tr” adresi incelenebilir.