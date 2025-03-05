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Rami’de “Hüsn-i Hat Sanatı Eğitimi” başlıyor

Rami’de “Hüsn-i Hat Sanatı Eğitimi” başlıyor

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Rami Kütüphanesinde, kültürel mirasın aktarılması hedefiyle düzenlenen “Hüsn-i Hat Sanatı Eğitimi” bugün başlayacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, hüsn-i hat sanatını öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunması planlanan eğitim, hattat Mehmet Han Akan’ın rehberliğinde dört ay devam edecek. Hat sanatının temel prensiplerini öğrenecek katılımcılar, özellikle nesih yazı üzerine yoğunlaşacak. Program kapsamında temel yazı teknikleri ve uygulamalı nesih yazı çalışmaları yapılacak. Hazirana kadar sürmesi planlanan eğitim hakkında detaylı bilgi ve başvuru için “ramikutuphanesi.gov.tr” adresi incelenebilir.




#Aktüel
#Rami Kütüphanesi
#Hat
#Kaligrafi

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