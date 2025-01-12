Murat Ülker Hz. Hatice’nin evindeki arkeolojik kazıyı anlattı: İslam tarihini aydınlatıyor

Hatice (ARO) güçlü bir kadındı. Mekke’nin tanınmış ve saygın bir ailesine mensuptu. Kocası Muhammed’i vahiy öncesinde ve sonrasında tüm kalbiyle ve malıyla destekledi. Hira’daki ilk vahyin telaşı ve korkusu ile

”beni örtün, beni örtün”

sözünü bu evde söylemişti hazreti Peygamber (S.A.V). Onu örten hazreti Hatice’ydi (ARO). Hira’daki bu ilk vahyin sarsıcılığı karşısında Ondan bu korkuyu gideren ”Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar!” ayeti de bu evdeyken indirilmişti. Korkusu geçince Hatice (ARO) ne olduğunu sormuş, O’da

”Hayatımdan endişe ettim”

demişti. Mübarek eşinin cevabı:

”Hayır, Allah’a yemin ederim ki O seni asla alçaltmaz. Çünkü sen aile ve akrabalık bağlarına düşkün, sorumlulukları altında yorgun düşüp ezilenlerin yardımına koşan, muhtaç olanlara dağıtan, misafirlerine cömert davranan ve zorluk zamanında insanlara yardım eden birisin”