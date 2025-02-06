Murat Ülker Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti

"Bu sergiyi görmekten büyük mutluluk duydum. Eski sanatların devamı, sadece tekrar edilerek değil, yeni yorumlarla zenginleştirilerek mümkün oluyor. Aksi takdirde, en fazla eskiler kadar iyi olabilirler. Ancak, modern yorumlarla çok daha derin bir anlam kazanıyor ve geleneksel sanatlarımız yaşamaya devam ediyor. Böylece, gelecek nesillere bırakacağımız değerli bir miras haline geliyor. Bu çalışmayı hem takdir ediyor hem de büyük beğeniyle izliyorum."