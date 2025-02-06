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Murat Ülker Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti

Murat Ülker Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti

10:496/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Hattat İbrahim Şengül, Arkitekt Genel Yayın Yönetmeni, Mimar Yasemin Darbaz Karaca.
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Hattat İbrahim Şengül, Arkitekt Genel Yayın Yönetmeni, Mimar Yasemin Darbaz Karaca.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılının teması olan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti. Murat Ülker'i Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, karşıladı. Sergi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker, "Sergiyi görmekten büyük mutluluk duydum. Bu çalışmayı hem takdir ediyor hem de büyük beğeniyle izliyorum" dedi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti.


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Murat Ülker Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ni ziyaret etti
Hayat / Aktüel
06 Şubat, Perşembe

Sergiye ilişkin beğenisini dile getiren Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sergiyi görmekten büyük mutluluk duydum. Eski sanatların devamı, sadece tekrar edilerek değil, yeni yorumlarla zenginleştirilerek mümkün oluyor. Aksi takdirde, en fazla eskiler kadar iyi olabilirler. Ancak, modern yorumlarla çok daha derin bir anlam kazanıyor ve geleneksel sanatlarımız yaşamaya devam ediyor. Böylece, gelecek nesillere bırakacağımız değerli bir miras haline geliyor. Bu çalışmayı hem takdir ediyor hem de büyük beğeniyle izliyorum."

Yoğun ilgiden dolayı sergi tarihi uzatıldı

Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılının teması olan Âdil-i Mutlak, 9 Şubat tarihine kadar Tophane-i Âmire’de sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

Gördüğü yoğun ilgiden dolayı sergilenme tarihi uzatılan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne Ziraat Katılım sponsor oldu. Hafta içi ortalama 2.000, hafta sonu ise 4.000 sayısını aşan sanatseveri ağırlayan Âdil-i Mutlak, 9 Şubat tarihinden sonra Türkiye’den dünyaya açılacağı yolculuğuna çıkacak.

13 hat eseri, 12 tezhip eseri, ziyaretçilere interaktif bir katılım sağlayan dijital eserler ve enstalasyon çalışması ile Âdil-i Mutlak, adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

#Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi
#Murat Ülker
#Albayrak Grubu

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