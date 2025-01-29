İslam sanatında güçlü iş birliği: Âdil-i Mutlak sergisine Ziraat Katılım sponsor oldu

Yoğun ilgi üzerine ziyaret süresi 9 Şubat’a uzatılan sergiye Ziraat Katılım sponsor oldu. Geçtiğimiz yıl Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’nin de sponsoru olan Ziraat Katılım, köklü tarihe sahip hat sanatında Albayrak Grubu ile güçlerini birleştirdi. Ülkemizde katılım bankacılığı sektöründe önemli bir konumu olan Ziraat Katılım “Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi”ne sponsorluk yapacak.

50 BİN KİŞİ SERGİYİ ZİYARET ETTİ

Tophane-i Âmire’deki sergide, on iki hattatın 13 hüsnühat eserinin yanı sıra dijital eserler ve hat sanatının kübizm ile birleşmiş üç boyutlu hali yer alıyor. Hüsnühat eserleri, Filistin başta olmak üzere zulme uğrayan Müslümanların durumuna dikkat çekmek için yazıldı. 12 tezhip eserinin süslediği hünühatların yanında dijital eserler ve bir enstalasyon çalışması ziyaretçileri karşılıyor. Açıldığı 8 Ocak’tan bu yana 50 bini aşkın sanatseverin ağırlandığı sergi, daha sonra yurt dışına yol alacak.

HÜSNÜHAT SUNUMUNA YENİ DOKUNUŞ

Sanatseverlerin ve basının ilgi gösterdiği sergide, sadece eserler sunulmuyor. “Hattatla Galeride 1 Saat”, “Cumartesi Konuşmaları”, “Minik Eller Çocuk Etkinliği”, “Ketebe Sohbetleri” ve “Küratör Sergi Anlatımı” etkinlikleriyle ziyaretçiler, sanatçılarla İslam sanatının derinliklerine inme imkanı elde ediyor. 9 Ocak’tan bu yana her gün binlerce sanatseveri ağırlayan sergi Tophane-i Âmire’yi yaşayan bir sanat müzesine dönüştürmeyi hedeflediği yeni konseptiyle de büyük ilgi topladı. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın yaptığı sergide, duvar boyamaları, hat ve tezhip eserlerinin sunumu, enstalasyon çalışmasının konumlandırılması ve dijital eserlerle İslam sanatlarına farklı bir bakış sunuyor.







