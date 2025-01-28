Festivalde jüri belli oldu

Toplumsal sorunlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen kısa film yarışması"İklim Göçü" temasıyla yapılacak. Yarışmanın kazananları, 5 Şubat'ta Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. "Çok Göç Olmadan Çek" sloganlı yarışmanın jürisinde, yönetmen Ömür Atay, oyuncular Burcu Biricik ve Boran Kuzum, Francine Hetherington Raveney ile ödüllü yapımcı Sarka Cimbalova, Selin Ünal, Dr. Akgün İlhan ve Binnaz Saktanber yer alıyor. Yarışmanın kanaat önderi ise İspanyol oyuncu, yapımcı ve yazar Ruth Gabriel oldu.