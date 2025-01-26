2018 mart ayında yayın hayatına başlayan Ketebe Yayınları son altı yılda yaptığı atılımlarla yayın dünyasında önemli bir yer edindi. Bünyesine kattığı yazarların yanı sıra yayıncılık dünyasına çocuk kitaplarıyla getirdiği soluk ve kalite, her gün artan kitap sayısıyla da doğru orantılı. Özellikle Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinin eserlerini Ketebe etiketiyle sunan yayınevi, geçtiğimiz yıl en çok satan kitaplarıyla yerli edebiyata verdiği katkıyı kanıtlar nitelikte. Altıncı yaşına girmek üzere olan yayınevi, 2021’de önce Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un eserlerini çatısı altında topladı. Aytmatov’un 13 kitabının yer aldığı projenin editörlüğünü Ahmet Öz üstlendi. Yeniden çevrilen kitaplara hazırlanan kapak görselleri seriye dinamizm kazandırdı. Henüz üç yıl önce Ketebe çatısında yayınlanan eserler, yayınevinin 2024’te En Çok Satanlar listesinin yarısını oluşturdu. Beyaz Gemi 2024’te Ketebe’nin en çok satan eseri olarak liste başında yer alırken, onu sırasıyla Toprak Ana, İlk Öğretmenim, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Gün Olur Asra Bedel izledi.

CAHİT ZARİFOĞLU TÜM ESERLERİYLE KETEBE’DE

Tarihler 2022 haziran ayını gösterdiğinde ise bu kez Yedi Güzel Adam’dan Cahit Zarifoğlu yayınevinde

Haziran 2022’de Cahit Zarifoğlu’nu tüm eserleriyle Ketebe’ye dahil oldu. Titiz bir edisyonluğun yürütüldüğü kitaplar, Zarifoğlu’nun düzyazı ve şiirleri, yazarın hayatta olduğu dönemde yapılan baskılardan yola çıkılarak hazırlandı. Şiirleri ise dönemin dergilerinde yayımlanan hâlleri ve şairin daha sonraki zamanlarda yaptığı değişikliklerle elden geçirilerek okura sunuldu. Cahit Zaridoğlu Kitaplığı’nda bugün toplam 27 eser bulunuyor.

KEMAL TAHİR KİTAPLIĞI GENİŞLİYOR

En önemli atılım ise 2022 aralık ayında oldu. Bu kez, edebiyatımızın önemli romancılarından senarist ve yazar Kemal Tahir’in tüm kitaplarının Ketebe’den çıkacağı müjdelendi. kült eserlerinin yanı sıra yazarın aldığı çeşitli notlar ve ona gelen mektupların da yer aldığı seri 16 kitapla başladığı yolculuğunu 26 çalışmayla sürdürüyor. Ketebe’nin 2024’te en çok satan eserleri arasında Tahir ise Esir Şehrin İnsanları ve Kurt Kanunu ile yer aldı.

2023’ün son günlerinde psikiyatrist ve yazar Mustafa Merter’in lansmanı yapılan “Hekatonla Son Tango” eseri, LGBT ve aileyi ifsat küresel projesinin arka planını ele alarak gündeme yön verdi. Bu iki tehlikeye dikkat çeken yayın, aylarca konuşuldu televizyonlarda tartışıldı. LGBT endüstrisi üzerine ülkemizde kaleme alınan ilk araştırma olan kitap, 2024’te Ketebe’nin en çok satan sekizinci kitabı oldu. Ketebe gündeme yön vermenin haklı gururunu yaşarken, gerçekleri doğrudan okurla buluşturarak yayıncılığının hedefine de ulaşmış oldu.

İŞGALİN GERÇEKLERİNİ KETEBE’DEN OKUDUK

Ketebe’nin 2024’te en çok satan on kitabından diğer ikisi Dr. Ethem Bakar’ın İrade Terbiyesi ile gazetemiz yazarı ve Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç’ın Dil ve İşgal eseri oldu. Bakar’ın yıllar sonra yeniden neşrettiği “İrade Terbiyesi” yayınlanarak hem yanlış bilinenleri düzeltti hem de Cemil Meriç’in tavsiyesi bir kitabı daha yayın hayatına kazandırdı. Taha Kılınç’ın eseri Dil ve İşgal ise İsrail’in Filistinlilere uyguladığı katliamı konuştuğumuz günlerde yayınlanmasıyla hafızalarımızı tazeledi. Çalışma İsrail’in kuruluşundan, Filistin’in işgaline giden sürecin kültürel altyapısının hazırlanması ve sürece etkisini anlatırken, Osmanlı’nın Filistin topraklarındaki varlığı ve göçlerle şekillenen Kudüs’ü de gözler önüne seriyor.

2024'TE EN ÇOK BU ESERLER SATILDI