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Nuri Pakdil Vakfı kuruldu

Nuri Pakdil Vakfı kuruldu

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Nuri Pakdil.
Nuri Pakdil.

Kudüs şairi Nuri Pakdil’in Edebiyat Eserlerini ve Fikirlerini Yayma Vakfının kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, Ankara merkezli vakıf, Abdurrahman Başpınar, Ali Karaçalı, Necip Evlice, Şaban Özdemir ve Rıdvan Tulum tarafından kuruldu. Çoğu edebiyatçı olan vakıf yönetimi, “Kudüs şairi” diye bilinen şair ve edebiyatçı Nuri Pakdil ile uzun süre çalışmış kişilerden oluşuyor. “Sanat, edebiyat, kültür alanlarında, özel anlamda da Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi, Edebiyat Dergisi Yayınları ve Nuri Pakdil’in hayatı boyunca ortaya koyduğu düşünceleriyle ilgili faaliyetler yapmak suretiyle, kültür dünyasıyla sürekli ve kalıcı etkileşim sağlayarak bu düşünceleri canlı tutmayı, topluma ve geleceğe mal edilmesine katkıda bulunmasını” amaçlayan vakfın 500 bin lira mal varlığı bulunuyor.



#Nuri Pakdil
#edebiyat
#aktüel

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