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Rus klasikleri Ketebe’de

Rus klasikleri Ketebe’de

04:0023/01/2025, الخميس
G: 23/01/2025, الخميس
Yeni Şafak
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2018’in mart ayında yayın hayatına başlayan Ketebe Yayınları, son altı yıldaki atılımlarıyla yayın dünyasında önemli yer edindi.

Bünyesine kattığı yazarlarla adından söz ettiren yayınevi, şimdi Rus klasiklerini okurlarıyla buluşturdu. Ketebe Yayınları etiketiyle raflarda yer alacak Dostoyevski, Çehov ve Gogol’un unutulmaz eserleri, Nihal Yalaza Taluy’un nitelikli çevirisiyle okura sunuldu. Ketebe Yayınları’nın özenli bir Türkçeyle yeniden yayınladığı edebiyat başyapıtlarında en geniş yer Fyodor Dostoyevski’ye ait. Kumarbaz, Ev Sahibesi, Öteki, Ebedi Koca ve Beyaz Geceler romanları artık Ketebe’den okunacak.

GOGOL VE ÇEHOV’A YENİ ÇEVİRİ

Eserleri dilimize yeniden çevrilen ikinci Rus yazar Nikolay Gogol, Rusya’da aristokrasi sefahatinin son demlerini yaşarken, aşağıdaki küçük insanların birbirinin üstüne basarak var olmaya çalıştığı bir dönemin yazarı. Bu dönemlerde kaleme aldığı Bir Delinin Hatıra Defteri yeni çevirisiyle Ketebe’den okunacak. Rus Klasiklerinin üçüncü yazarı Anton Çehov. Rus oyun ve kısa öykü yazarı Çehov, 44 yıllık hayatına asırlar ve nesiller boyu okunacak eserler sığdıran önemli edebiyatçılardan. Çehov’un Ketebe Yayınları’ndan çıkan Altıncı Koğuş ve Düello romanları okuru 19. yüzyıl Rusya’sının kasvetli dünyasına götürerek, insan ruhunun sınırlarını zorlayan bir düşünsel yolculuğa sürükleyecek.



#Aktüel
#Edebiyat
#KETEBE

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