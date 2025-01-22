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Hayal kırıklıklarına yolculuk

Hayal kırıklıklarına yolculuk

04:0022/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kenan Bölükbaş
Kenan Bölükbaş

Her yaştan insanın çocukluk kırılmaları ve anılarını sorgulatan “Hayal Kırıklıkları Atlası” romanı, Muhit Kitap etiketiyle çıktı.

TRT Müzik Kanal Koordinatörü Kenan Bölükbaş’ın ilk eseri olan kitap, çocukluğun hassas dengelerini ve yaşamın kırılgan doğasını derin bir içsel yolculukla keşfe davet ediyor. “Bir tokadın yankısı nerede son bulur?" diye soran yazar, bir çocuğun hayatındaki “geçmek bilmeyen anları” yalın bir dille resmediyor. Bölükbaş, her birimizin zihninde iz bırakan o küçük ama sarsıcı anlara ayna tutuyor. “Hayaller gerçekten kırıldığı yerden yeniden şekillenebilir mi?”, “Çocukluk, masum bir umut dünyası mı yoksa hayal kırıklıkları atlası mı?” sorularına cevap veren kitap; ebeveynliğin, çocuk olmanın ve insan ilişkilerinin en çetrefilli yönlerini cesurca ele alıyor.



#Aktüel
#Edebiyat
#Hayat

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