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Deniz Işın mağdur olarak ifade verecek

Deniz Işın mağdur olarak ifade verecek

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Deniz Işın, Ayşe Barım.
Deniz Işın, Ayşe Barım.

Sinema ve dizilerde tekel oluşturmak iddiasıyla menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşe Barım hakkında “Bizzat işlerime engel olmaya kalktı’’ diyerek Ayşe Barım’ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini söyleyen Oyuncu Deniz Işın, bugün saat 11.00’de “mağdur” sıfatıyla ifade verecek. ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Barım hakkında birçok oyuncunun şikâyeti bulunuyor.



#Deniz Işın
#Ayşe Barım
#Hayat

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