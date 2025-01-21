Deniz Işın mağdur olarak ifade verecek

Ayşe Barım hakkında “Bizzat işlerime engel olmaya kalktı’’ diyerek Ayşe Barım’ın kendisini ve birçok yetenekli kadın oyuncuyu engellediğini söyleyen Oyuncu Deniz Işın, bugün saat 11.00’de “mağdur” sıfatıyla ifade verecek. ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Barım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Barım hakkında birçok oyuncunun şikâyeti bulunuyor.