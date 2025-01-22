Depremin izlerini sanatla aşıyor

Üç ay önce kurduğu atölyesinde sanatına tutunan ressam, zorlu hayatını çizerek renklendiriyor. Deprem öncesi Hatay'da resim sergileri açan Görücü, "Sanat atölyemde resim konusunda çocuk ve yetişkinlere eğitimler veriyordum, etkinlikler düzenliyorduk. Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta da tanınmaya başlamıştım. Depremde her şeyimiz yerle bir oldu. Psikolojik olarak zorlu geçen süreci ben de sanatımla atlatmaya çalıştım. Burada da her yaş grubuna ressamlığı aşılamayı amaçlıyorum” dedi.