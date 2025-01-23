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Zeyrek Akademi’de “Hayat Ağacı” sergisi

Zeyrek Akademi’de “Hayat Ağacı” sergisi

04:0023/01/2025, جمعرات
G: 23/01/2025, جمعرات
Yeni Şafak
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Fatih Belediyesi’ne bağlı Zeyrek Akademi “Hayat Ağacı” isimli bir sergi açacak.

Eski Türk inanç sisteminde dünyanın merkezini belirleyen, kuşlar ve kartallarla betimlenen hayat ağacı, yıllar boyunca farklı yapılarda ve sanatlarda kullanıldı. Cami, türbe, çeşme ve mezar taşlarında, hat sanatında, ahşap bezemelerde, madenî eşyalarda, halı, kilim ve işleme gibi halk sanatlarında kullanılan hayat ağacının, kültür ve sanatımızda edindiği yere ilişkin sergi 27 Ocak 12.00’de açılacak. Sergi, 16 Şubat’a kadar görülebilecek.



#Aktüel
#Sergi
#Hayat

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