Suriye’nin sanat dünyası canlanıyor

Yıkılan Esad rejiminin ardından Suriye’de sanat hayatı eski güzel günlerine dönüyor. Dizi ve film sektörü çalışmaların başladığı ilk alanlardan. Yönetmen Ammar Tammim’in çekimlerini yaptığı “Beşan’ın Kızları” dizisi, bu değişimin sembollerinden biri. Dizi, Suriye’de paşa olan Beşan’ın ve ailesinin hayatına odaklanacak. Dizinin oyuncuları, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminde yaşadıklarını ve yeni döneme ilişkin beklentilerini anlattı. Dizide “Hilal” karakterini canlandıran oyuncu Randa Halabi, rejim döneminde uygulanan sansürün sanat üzerindeki ağır etkilerini hatırlatarak, “Şimdi yeni bir döneme girdik. Bu dönem, sanat, sanatçı ve halk için birçok olumlu şey vadediyor” dedi.