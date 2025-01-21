Suriye’nin sanat dünyası canlanıyor

Yıkılan Esad rejiminin ardından Suriye’de sanat hayatı eski güzel günlerine dönüyor.
Yıkılan Esad rejiminin ardından Suriye’de sanat hayatı eski güzel günlerine dönüyor. Dizi ve film sektörü çalışmaların başladığı ilk alanlardan. Yönetmen Ammar Tammim’in çekimlerini yaptığı “Beşan’ın Kızları” dizisi, bu değişimin sembollerinden biri. Dizi, Suriye’de paşa olan Beşan’ın ve ailesinin hayatına odaklanacak. Dizinin oyuncuları, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminde yaşadıklarını ve yeni döneme ilişkin beklentilerini anlattı. Dizide “Hilal” karakterini canlandıran oyuncu Randa Halabi, rejim döneminde uygulanan sansürün sanat üzerindeki ağır etkilerini hatırlatarak, “Şimdi yeni bir döneme girdik. Bu dönem, sanat, sanatçı ve halk için birçok olumlu şey vadediyor” dedi.
Yatırımcılara kapımız açık
Oyuncu Susan Skaf, tükenmelerine neden olan rejimden kurtulduklarının altını çizdi. “Ebu Munir” karakterine hayat veren Vail Ramadan ise, Suriye’deki sanat sektörünün yeniden inşası için güvenlik, sermaye ve huzur ortamının şart olduğunu belirtti. Yeni Suriye’ye yatırım yapmak isteyen tüm yapımcıları memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ramadan, “İnşallah Suriye, her bakımdan eskisinden daha güzel olacak” yorumunu yaptı.