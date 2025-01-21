Eyüp Sultan’ın Ebedi Sakinleri: Kayıp mezarların peşinde

yüp Sultan’ın Ebedi Sakinleri programında, ilim, fikir, sanat ve edebiyat camiasından önemli şahsiyetler anılıyor, kabir ziyareti yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl’ın vefat yıldönümü olan 26 Mayıs’ta başlayan bu program vesilesiyle bazı önemli şahsiyetlerin mezarının bulunamadığı, bazılarının ise bu program dolayısıyla kayıp olan mezarlarının ortaya çıktığı anlaşıldı. Araştırmacı Yazar Mehmet Nuri Yardım’ın koordinatörlüğünde Yeni Dünya Vakfı tarafından düzenlenen programın bu hafta 34.’sü düzenlendi. Bu Pazar, Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun anıldığı program sonrası kabir ziyareti yapılarak dualar okundu. Eyüp Sultan ilçesi sınırlarına defnedilen ve ölüm yıldönümüne denk gelen önemli şahsiyetlerde, bugüne kadar; Mehmet Akif Ersoy, Erdem Beyazıt, Ahmet Haşim, Ömer Nasuhi Bilmen, Şule Yüksel Şenler, Nusret Özcan ve Ahmet Kekeç gibi isimler yad edildi.

Cemal Kaygılı'nın mezarını ararken

CEMAL KAYGILI’NIN MEZARI KAYIP

Bugüne kadar yapılanlarla ilgili gazetemize konuşan Mehmet Nuri Yardım, bu süreçte bazı şahsiyetlerin kabirlerini bulmakta güçlük çektiklerini aktardı. Bunlardan biri olan Ali Rıza Sağman’ın Tokmaktepe Mezarlığı’nda yattığı biliniyordu. İki kez aradıkları halde bulamadıklarını söyleyen Yardım, “Üçüncü gidişimizde Zeki Gezer hocamız buldu. Geçen hafta İstanbul’a dair kaleme aldığı eserler ve özellikle Çingeneler romanı ile tanınan Türk edebiyatının önemli isimlerinden Osman Cemal Kaygılı’yı andık. Onun da mezarı kayıptı, bulamadık. Önemli bir edebiyatçının, bir yazarın kabrinin kaybolması gerçekten üzüntü verici. Oradan yol geçmiş ve kabir taşınırken muhtemelen kayboldu, hala Kaygılı’nın mezarını arıyoruz” dedi.

HAFTAYA ZİYA OSMAN SABA’NIN MEZARI ARANACAK

Önümüzdeki hafta Ziya Osman Saba için anma programı yapacaklarını belirten Yardım, “2000’li yıllarda ‘Mezarı Kayıp Şairler’ diye bir yazı yazmıştım. O çalışmayı yaparken Ahmet Haşim’le Ziya Osman Saba’nın mezarının kayıp olduğunu rahmetli Ahmet Kabaklı Hoca söylemişti. Ahmet Haşim’in mezarını uzun uğraşlar sonucunda bulmuştuk fakat Ziya Osman’ın mezarını ailesiyle birlikte aradığımız halde bulamadık. Haftaya onu anacağız ve mezarını aramaya gideceğiz yine. Eyüp Sultan Mezarlığı’nda Kırk Merdivenler diye bir bölge var, orada olduğunu düşünüyoruz. Bu programla bir bakıma mezarı kayıp olan edebiyat ve sanat camiasından isimlerin mezarını da bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında

SADRETTİN YÜKSEL İLK DEFA ANILDI

Kayıp mezarların bulunması dışında, önemli çalışmalar için de zemin oluşturulduğunu söyleyen Mehmet Nuri Yardım, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en büyük alimlerinden biri olan Sadrettin Yüksel’i andık. Şu ana kadar kendisine bir anma programı yapılmamış, büyük ilgi gördü. Bahattin Özkişi’yi andığımız sırada kendisi de şair olan torunu Elif Hanım gelmişti. Ona, ‘Dedem Bahattin Özkişi’ başlıklı bir kitap siparişi verdik, kitabı hazırlamaya başladı bile” diye konuştu.

YAVUZ BAHADIROĞLU ANILDI

Fikirleri ve eserleriyle gönüllerde taht kuran romancı, tarihçi, yazar Yavuz Bahadıroğlu, vefatının 4. yıldönümünde Eyüpsultan’da ailesi, yazar dostları ve sevenleri tarafından anıldı. Programda, Mustafa Armağan, Ali Erkan Kavaklı, İsmail Fatih Ceylan ve Fatih Duman, yakından tanıdıkları Yavuz Bahadıroğlu’yla ilgili hem anılarını anlattı hem de eserleriyle ilgili konuştu. İlgiyle takip edilen programın ardından Eyüp Sultan Mihrişah Valide Sultan İmareti arkasında bulunan haziredeki mezarı ziyaret edilip Kur’an-ı Kerim okundu.







