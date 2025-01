Salt sergisine gösterim programı

2 Şubat’ta sona erecek sergiye paralel olarak hazırlanan gösterim programında sekiz belgesel film gösterilecek. Yarın 19.00’da “Graphic Means: A History of Graphic Design Production (Grafik Araçlar: Grafik Tasarım Üretiminin Tarihi)”, 25 Ocak Cumartesi 14.00’te “Book-Paper-Scissors (Kitap-Kâğıt-Makas)”, 30 Ocak Perşembe 19.00’da Açık Sinema’da “Typeface (Yazıyüzü)”, 31 Ocak Cuma 19.00’da “Hanzi”, 1 Şubat Cumartesi üç belgesel film 2 Şubat Pazar günü ise 15.00’te “Design is One: The Vignellis (Tasarım Tektir: Vignelli’ler)” izlenecek. Gösterimler, herkesin katılımına açık ve ücretsiz.