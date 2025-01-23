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Salt sergisine gösterim programı

Salt sergisine gösterim programı

04:0023/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Salt Beyoğlu’ndaki “Tasarımcının Notu” sergisine eşlik eden gösterim programı “Punto, Pikaj, Baskı!” yarın başlıyor.

2 Şubat’ta sona erecek sergiye paralel olarak hazırlanan gösterim programında sekiz belgesel film gösterilecek. Yarın 19.00’da “Graphic Means: A History of Graphic Design Production (Grafik Araçlar: Grafik Tasarım Üretiminin Tarihi)”, 25 Ocak Cumartesi 14.00’te “Book-Paper-Scissors (Kitap-Kâğıt-Makas)”, 30 Ocak Perşembe 19.00’da Açık Sinema’da “Typeface (Yazıyüzü)”, 31 Ocak Cuma 19.00’da “Hanzi”, 1 Şubat Cumartesi üç belgesel film 2 Şubat Pazar günü ise 15.00’te “Design is One: The Vignellis (Tasarım Tektir: Vignelli’ler)” izlenecek. Gösterimler, herkesin katılımına açık ve ücretsiz.



#aktüel
#hayat
#sergi

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