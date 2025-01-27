İlhami Atalay’dan “Tak Takıştır Yap Yakıştır” sergisi

Küratörlüğünü Betül Tekinel’in üstlendiği sergi, sanatçının Anadolu kadınının kullandığı başlıklardan ilham alarak, 2023 yılında yaptığı 58 eserinden oluşuyor. Ressam İlhami Atalay, ortaya konulan çalışmaların, gelecek nesiller tarafından “medeniyetin birikimi” olarak anlaşılacağını belirterek, “Koleksiyonumuzda yer alan mitolojik eserler, hayal gücünün bir ifadesidir. Sergilenen eserlerin isimlerinden daha önemli olan, onların kendileridir” diye konuştu.

Milli Saraylar Başkanı Yıldız ise Atalay’ın bu toprakların değerlerinden beslenen bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “İlhami Atalay, sanatı sadece teoride bırakmayıp pratiğe de dökmüş bir sanatçımızdır. O, bu pratiği özgün bir yorumla ifade etmektedir. Atalay’ın sanatı, onun çok uzun zamandır sürdürdüğü davasının bir yansımasıdır. İlhami Atalay’ın eserleri, ne yazık ki uzunca bir zaman fark edilmedi. Kendisinin kıymetli çabaları, Cumhurbaşkanı’mız tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’ ile taltif edildi. Bu onun sanatına en üst düzeyden verilmiş bir değerdir” ifadelerini kullandı.