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İlhami Atalay’dan “Tak Takıştır Yap Yakıştır” sergisi

İlhami Atalay’dan “Tak Takıştır Yap Yakıştır” sergisi

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlhami Atalay’ın “Tak Takıştır Yap Yakıştır” adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu’nda açıldı.
İlhami Atalay’ın “Tak Takıştır Yap Yakıştır” adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu’nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay’ın “Tak Takıştır Yap Yakıştır” adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu’nda açıldı.

Küratörlüğünü Betül Tekinel’in üstlendiği sergi, sanatçının Anadolu kadınının kullandığı başlıklardan ilham alarak, 2023 yılında yaptığı 58 eserinden oluşuyor. Ressam İlhami Atalay, ortaya konulan çalışmaların, gelecek nesiller tarafından “medeniyetin birikimi” olarak anlaşılacağını belirterek, “Koleksiyonumuzda yer alan mitolojik eserler, hayal gücünün bir ifadesidir. Sergilenen eserlerin isimlerinden daha önemli olan, onların kendileridir” diye konuştu.

SANATI DAVASINI YANSITIYOR

Milli Saraylar Başkanı Yıldız ise Atalay’ın bu toprakların değerlerinden beslenen bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “İlhami Atalay, sanatı sadece teoride bırakmayıp pratiğe de dökmüş bir sanatçımızdır. O, bu pratiği özgün bir yorumla ifade etmektedir. Atalay’ın sanatı, onun çok uzun zamandır sürdürdüğü davasının bir yansımasıdır. İlhami Atalay’ın eserleri, ne yazık ki uzunca bir zaman fark edilmedi. Kendisinin kıymetli çabaları, Cumhurbaşkanı’mız tarafından ‘Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’ ile taltif edildi. Bu onun sanatına en üst düzeyden verilmiş bir değerdir” ifadelerini kullandı.

Açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ökten, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hikmet Barutçugil’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin katıldığı sergi, 25 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.



#sergi
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#İlhami Atalay

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