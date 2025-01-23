Yetişkinler sinemaya gitmeyince çocuk filmleri akımı başladı

Pandemi sonrası dijital mecralardan film ve dizi izleme alışkanlığı geliştikçe, sinema salonları bir türlü eski ihtişamlı günlerine dönemedi. Üstüne bir de ekonomik maliyetler arttıkça, salonlar 3-5 kişiyle perde açıp perde kapattı. Son yıllarda sinema salonlarını sadece çocuklar doldurabiliyor. Yönetmen ve yapımcılar da çareyi çocuk filmleri çekmekte buldu.

Son birkaç yıldır sinema bitti mi, salonlar yerine dijital mecralarda mı yoluna devam edecek, film yerine diziler mi izlenecek gibi tartışmalar gündemden hiç düşmedi. Muhtemelen Türk sineması mecrasını bir şekilde bulacak ve toparlanarak yoluna devam edecek. Belki salonlarda değil, dijitalde film izleme alışkanlığı geliştirilecek, sinema günleri veya dijital festivaller yapılacak. Şu an için ortada olan gerçek, yetişkinler sinemaya gitmiyor. Hatta yılbaşında yayınlanan TÜİK verilerine göre 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85,3’ü sinemaya gitmedi. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olmayan fertlerin yüzde 50,1’i ilgilerinin olmamasını sinemaya gitmeme nedeni olarak seçti.

AİLE FİLMLERİ ORTA YOLU BULUYOR

Öte yandan aileler, çocukları için sinemayı özellikle büyük şehirlerde önemli bir sosyalleşme aktivitesi olarak görüyor. Masraflı da olsa bir etkinlik olarak düşünüp vakit ve nakit ayırıyor. Esasında küçük yaşlarda çocukları sinemayla tanıştırmak kıymetli bir şey. Bununla birlikte sinemaya gitmeyen yetişkinler de çocuklarıyla birlikte film izliyor. Çocuk filmleri yapanlar da bunu düşünerek animasyonun biraz dışına çıkıp, ailece seyredilecek filmler yapmaya başladı. Esasında eskiden beri seyrek de olsa yapılan bir şeydi bu, fakat son zamanlarda birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı dev bir kadroyla çocuk filmleri çekilmeye başladı. Yarıyıl dolayısıyla vizyona giren birbirinden kıymetli bu aile ve çocuk filmlerine gelin birlikte bakalım.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ OYUNCULAR

Cuma günü vizyona girecek olan “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filmi, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Kadroda Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, Cenan Adıgüzel, Somer Sivrioğlu, Haldun Dormen ve Meral Çetinkaya gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Tümer Sirkecioğlu oturuyor.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Mustafa Kotan’ın yönettiği “Şampiyonlar” filmi, çocuklu ailelere hitap ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin gibi isimler var. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı bir başka aile komedisi “Kardeş Takımı 2”nin kadrosunda, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak gibi isimler yer alıyor.

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan “Kuklalar-Yüzen Ağaçlar Ülkesi” animasyon filmi de dev kadroyla çekildi. Tekden Film, Beyrut Film, FikriGün Film ve Kudret Sabancı ortak yapımcılığında çekilen filmi Kudret Sabancı yönetiyor. Başrollerini Onur Yenidünya, Ayşenil Şamlıoğlu, Gurur Aydoğan, Ela Şafak ve Ege Dağaşan paylaşıyor.

ZİRVEYİ KAPTIRMAYAN FİLMLER

Zirveyi hiçbir yapıma kaptırmayan animasyon filmleri, yine rekor kırıyor. TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa’nın beşinci filmi “Rafadan Tayfa: Kapadokya”, vizyondaki dördüncü haftasında da liderliğini korudu. Dünyaca ünlü güçlü yapımları geride bırakan film, toplam 1.5 milyona yakın izleyiciyle gişedeki birinciliğini devam ettiriyor. TRT Çocuk’un mucit kahramanı Aslan ve arkadaşları ile HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN’ın bir araya gelerek oluşturdukları dostluk ve eğlence dolu hikâyelerini konu alan “Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” filmi, yarıyıl tatilinde vizyona giren filmlerden.







