Mağdurum dedi şikayetçi olmadı

Konu ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Oyuncu Deniz Işın, İstanbul Başsavcılığı’nda mağdur sıfatıyla ifade verdi. Daha önce Barım’ın bizzat işine engel olmaya çalıştığını ifade eden Işın, bu kez ifadesinde mağdur edilmediğini söyledi. Işın savcılık ifadesinde, “Birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığımız sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım” dedi.

SEKTÖRÜN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİM

İD Menejerlik şirketiyle çalışmadığını belirten Işın, “Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla ismi geçen şahıs tarafından bizzat işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım da sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkati çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim.” ifadesine yer verdi.

Işın daha önce Ayşe Barım hakkındaki iddialar gün yüzüne çıktığında sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: “Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek.”

NEDİM SABAN DA İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban da “tanık” sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı. Saban’ın yarın adliyeye giderek ifade vermesi bekleniyor. Saban, “Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım’ın ağzında! Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı” demişti.







