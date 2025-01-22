Evliya Çelebi'ye Karadeniz yolculuğunu sormak isterdim

Ünü dünyayı saran Türk seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi, gezgin Seymen Bozarslan tarafından fotoğraflandı. Çelebi’nin Türkiye’de gezdiği rotaları “Evliya Çelebi olsa nasıl çekerdi” sorusuna yanıt olarak kareleyen Bozarslan, çalışmasını kitaplaştırdı. Önümüzdeki hafta Altın Kitap’tan çıkacak eser, gezginin Evliya Çelebi’nin izinde gezdiği rotaları görsel olarak okura sunuyor. Altı yılda beş kez Türkiye turu yapan gezginin, İstanbul’un geniş yer bulduğu kitabında toplam 74 şehir anlatılıyor. Uğruna 20 bin km yolculuk yaptığı 600 sayfalık kitap için 40 bini aşkın fotoğraf çeken yazar, bunların yaklaşık 900’üne eserde yer verecek.

Fotoğraf : Sedat Özkömeç / Seymen Bozarslan

BULMACA ÇÖZER GİBİ GEZDİ

“Evliya Çelebi'den daha konforlu yataklarda kaldım ve arabayla gezdim” diyen Bozarslan, zaman zaman seyyahla aynı yerlerde kaldığından söz ederek, “Sivas’ta Behrampaşa Otel onlardan biri. Projeyi hissetmeye çalıştım. Bu bir biyografi gezisi. Karakterin peşinden gidiyorum. Anlattığı yerlerden kendime bulmaca yaptım. Günümüze ulaşmayan yerler var ama kalelerin çoğu ayakta” dedi. Kitap için özel bir tur yapan Bozarslan, bu sayede okurların Evliya Çelebi’nin gezdiği yerleri zihninde canlandıracağını söyledi. Bozarslan, “Evliya Çelebi 17. yüzyılda yaşayan birisi. Kitapta, o dönemki yapıların başına gelen hikâyeler, restorasyonlar, doğal afetlerde gördüğü zararlar var. Bahsettiği türbelerin isimlerini ve kime ait olduğunu da bulmaya çalıştım” diye konuştu.

BÜYÜLENDİĞİMİZ YERLERİ SIRADAN GÖRMÜŞ

Kitap için 81 ilde çektiği fotoğraflardan bir de çocuk kitabı hazırlığında olan yazar, şu an çizim aşamasında olduğunu söyledi. Yakın zamanda gençlerle Evliya Çelebi’nin rotasını buluşturacaklarını söyleyen yazar, gençlerin ve çocukların yaşadıkları yeri tanımasını hedefliyor. Evliya Çelebi ile karşılaşsa ne yapacağını sorduğumuz Bozarslan, “Turlar satın alıp gittiğimiz yerler gözünde o kadar normalleşmiş ki. Mesela Kapadokya’nın doğal güzelliğini hiç yazmamış. Bir şelaleden ya da kiliseden pek bahsetmemiş. Sebebini sormak isterdim. Karadeniz’e bir daha gemiyle yolculuk yapmam diyor. Trabzon’dan İstanbul’a dönerken ne yaşadı duymak isterdim. Bir de İzmir Tire’de çok fazla yer yazmış. Niye bu kadar vakit geçirdiğini ve atla bu kadar yolu nasıl gittiğini sorardım” yanıtını verdi.



