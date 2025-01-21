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Selami Şahin’den nota kitabı

Selami Şahin’den nota kitabı

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Selami Şahin.
Selami Şahin.

Usta müzisyen Selami Şahin, eserlerini özel bir kitapta toplamaya hazırlanıyor.

Sanatçı, yaklaşık 1000 eserinin yanı sıra her parçanın ardındaki hikâyeyi kitapta okurun beğenisine sunacak.

Şahin, çalışmaya dair şunları söyledi: “Yaklaşık 17 yıldır hayatımın büyük bir parçası olan bir proje üzerinde çalışıyorum. Müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, dillere pelesenk olmuş 300’ü aşkın hit eserimin de yer aldığı yaklaşık 1000 eseri bir araya getiriyorum. Bu projeyi, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmak adına tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü müzik, insan ruhunun en saf aynasıdır” dedi.



#aktüel
#hayat
#Müzik

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