Selami Şahin’den nota kitabı

Şahin, çalışmaya dair şunları söyledi: “Yaklaşık 17 yıldır hayatımın büyük bir parçası olan bir proje üzerinde çalışıyorum. Müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş, dillere pelesenk olmuş 300’ü aşkın hit eserimin de yer aldığı yaklaşık 1000 eseri bir araya getiriyorum. Bu projeyi, Türk müziğine gönül veren herkes için kalıcı bir hatıra bırakmak adına tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü müzik, insan ruhunun en saf aynasıdır” dedi.