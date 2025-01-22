Âdil-i Mutlak Sergisi 9 Şubat’a uzatıldı

İstanbul kültür hayatı her yıl olduğu gibi birbirinden kıymetli sergi ve etkinliklerle yeni yıla merhaba dedi. Albayrak Grubu’nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, yeni yılda adından en çok söz ettirenler arasında şimdiden yerini aldı. Gördüğü ilginin neticesinde 9 Şubat tarihine kadar uzatılan sergide; 13 hat eserinin yanında, tezhip eserleri, dijital eserler ve enstalasyon çalışmasını da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi her gün binin üzerinde sanatseveri ağırlarken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi gibi isimler de ziyaretçiler arasındaydı.

Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılı için belirlediği tema olan Âdil-i Mutlak, İstanbul’da misafirlerini ağırladıktan sonra, Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına ulaşmak için yola çıkacak. Yasemin Darbaz Karaca’nın küratör, Tekin Kavcak’ın sergi koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül’ün sanat danışmanı olduğu Âdil-i Mutlak, sadece sanat eserleri ile değil, haftanın 4 günü gerçekleşen bir dizi etkinlikle de ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Hattatla Galeride 1 Saat, Cumartesi Konuşmaları, Minik Eller Çocuk Etkinliği, Ketebe Sohbetleri ve Küratör Sergi Anlatımı etkinlikleri ile Âdil-i Mutlak, bu alanlara ilgi duyanların uğrak noktası olmuş durumda.