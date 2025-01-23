Tunuslu yönetmen Nacer Khemir: Doğunun en estetik yanı tasavvuf

Yazar Melek Paşalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Doğu'nun en estetik yanının tasavvuf olduğunu söyleyen Khemir, bütün filmlerini insanlara umut vermek için çektiğini belirtti. Yönetmenliği bir çeşit “problem çözücülük” olarak tanımlayan usta yönetmen, film çekim süreçlerinde çok büyük aksaklıklar ve problemlerle karşılaştığını, ancak yaşadıklarının kendisini yıldırmadığını dile getirdi. Tunuslu bir yönetmen olarak Endülüs’ün kendisi için önemine değinerek, “Endülüs, Avrupa’da hümanizmin yeşerdiği ilk yer. Benim için bir arada yaşama kültürünün ve sanatın temel noktasıdır. Eğer bir daha imkanım olursa Endülüs’ü anlatan bir film yaparım” yorumunu yaptı. Nacer Khemir, son yıllarda sinemaya ara verdiğini ve roman yazdığını aktararak, “Filmlerimde yansıtmaya çalıştığım şey bizim hikayemizin kendisidir. Çöl üçlemesi esasında benim kimliğimi anlatıyor” dedi.