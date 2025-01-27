Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Ziraat Katılım ile misafirlerini ağırlayacak

Albayrak Grubu hat sanatı ile yolculuğuna güçlü adımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Selam Ayetleri, İman Ayetleri, Kelime-i Tevhid ve Besmele-i Şerif gibi temalarda dünyanın dört bir yanındaki sanatseverlere ulaşan Albayrak, bu seneki teması olan Âdil-i Mutlak ile yeni bir yolculuğa adım attı. Sanatseverlerin ve basının yoğun ilgisiyle karşılık bulan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’nin yeni sponsoru belli oldu. Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe önemli bir oyuncu konumunda olan Ziraat Katılım; 9 Şubat Pazar gününe kadar Tophane-i Âmire’de misafirlerini ağırlayacak Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’ne sponsor oldu.





Hattatla Galeride 1 Saat, Cumartesi Konuşmaları, Minik Eller Çocuk Etkinliği, Ketebe Sohbetleri ve Küratör Sergi Anlatımı etkinlikleri ile Âdil-i Mutlak, kamu ve özel kuruluşlardan misafirler ve özellikle de kültür ve sanat yayıncılığı yapan basın mensuplarının uğrak noktası olmuş durumda. Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâlinde 11 yıldır aralıksız sürdürdüğü hat eserleri sergisi bu yıl oldukça geniş bir katılımla ziyaretçilerini Tophane-i Âmire’de ağırlıyor. 9 Ocak’tan bu yana her gün binlerce sanatseveri ağırlayan sergi sadece hat eserlerini barındırmıyor. Tophane-i Âmire’nin neredeyse yaşayan bir sanat müzesine dönüşmesini sağlayan Albayrak; duvar boyamaları, hat ve tezhip eserleri, enstalasyon çalışmasının konumlandırılması ve dijital eserleri ile etkileyici bir atmosferi sanatseverlerle buluşturuyor.





İslam Sanatı için güçlü iş birliği

Albayrak Grubu ve Ziraat Katılım’ın kültürel faaliyetlerdeki iş birliği İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Besmele-i Şerif Hat Eserleri Sergisi’nin de sponsoru olan Ziraat Katılım, köklü tarihe sahip hat sanatında Albayrak Grubu ile güçlerini birleştiriyor.

Albayrak Grubu’nun geçtiğimiz yılın son sergisi de Ziraat Katılım’ın destekleri ile İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşmişti. Albayrak, 2025 yılının teması olan Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi’nin ilk adımlarını da Ziraat Katılım ile atmış oldu.



