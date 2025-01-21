Sosyal medyanın dilinden düşmeyen o sergi: Âdil-i Mutlak 9 Şubat’a kadar devam edecek

İstanbul, 2025 yılını bir kez daha güçlü sergiler ve kültürel faaliyetler ile karşıladı. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren birbirinden farklı çalışmalar şehrin kültür merkezlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergilerden bir tanesi özellikle Instagram ve X kullanıcılarının gözdesi hâline gelmiş durumda. Albayrak Grubu tarafından düzenlenen ve 9 Ocak’tan itibaren Tophane-i Âmire’de ücretsiz bir şekilde sanatseverleri ağırlayan Âdil-i Mutlak adlı sergi, pek çok reels ve fotoğraf paylaşımı ile sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Serginin gördüğü ilginin ardından Ocak ayının sonunda tamamlanması beklenen Âdil-i Mutlak, 9 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 13 hat eseri, 12 tezhip eseri, ziyaretçilere interaktif bir katılım sağlayan dijital eserler ve enstalasyon çalışması ile Âdil-i Mutlak, adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.
- Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılı için belirlediği tema olan Âdil-i Mutlak, İstanbul’da misafirlerini 9 Şubat tarihine kadar ağırladıktan sonra Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına ulaşmak için yola çıkacak.
Tophane-i Âmire’nin Bir Sanat Müzesine Dönüşümü
Yasemin Darbaz Karaca’nın küratör, Tekin Kavcak’ın sergi koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül’ün sanat danışmanı olduğu Âdil-i Mutlak, sadece sanat eserleri ile değil, haftanın 4 günü gerçekleşen bir dizi etkinlikle de ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Hattatla Galeride 1 Saat, Cumartesi Konuşmaları, Minik Eller Çocuk Etkinliği, Ketebe Sohbetleri ve Küratör Sergi Anlatımı etkinlikleri ile Âdil-i Mutlak, özellikle kültür ve sanat yayıncılığı yapan basın mensuplarının uğrak noktası olmuş durumda.
Sosyal Medyanın Yeni Gözdesi: Sergiyi Gezmiş Kadar Olduk
Sosyal medyada pek çok paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Âdil-i Mutlak, özellikle Instagram ve X’te yoğun bir ilgi görüyor. Pek çok seyahat ve mekân öneren sayfanın paylaştığı sergiyi görmek için İstanbul’un pek çok yerinden Tophane-i Âmire’yi ziyaret eden binler bulunuyor.
Sergiyi Instagram paylaşımlarından görerek ziyaret etmeye karar verdiklerini söyleyen üniversiteli sanatseverler, “Her üç reelsten birinde Âdil-i Mutlak’ı görüyordum, arkadaşlarıma sergiyi görmüş kadar olduk demiştim hatta. Ama buraya gelince bu kadar çok karşıma çıkmasının sebebini anladım, geleneksel sanat dallarının modern yorumlanışı çok etkileyiciydi” diyerek sosyal medyanın haklı çıktığını anlattılar.