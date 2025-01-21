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Sosyal medyanın dilinden düşmeyen o sergi: Âdil-i Mutlak 9 Şubat’a kadar devam edecek

Sosyal medyanın dilinden düşmeyen o sergi: Âdil-i Mutlak 9 Şubat’a kadar devam edecek

11:1721/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
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Âdil-i Mutlak, Yoğun İlgiden Dolayı 9 Şubat’a Kadar Uzatıldı
Âdil-i Mutlak, Yoğun İlgiden Dolayı 9 Şubat’a Kadar Uzatıldı

İstanbul, 2025 yılını bir kez daha güçlü sergiler ve kültürel faaliyetler ile karşıladı. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren birbirinden farklı çalışmalar şehrin kültür merkezlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergilerden bir tanesi özellikle Instagram ve X kullanıcılarının gözdesi hâline gelmiş durumda. Albayrak Grubu tarafından düzenlenen ve 9 Ocak’tan itibaren Tophane-i Âmire’de ücretsiz bir şekilde sanatseverleri ağırlayan Âdil-i Mutlak adlı sergi, pek çok reels ve fotoğraf paylaşımı ile sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Serginin gördüğü ilginin ardından Ocak ayının sonunda tamamlanması beklenen Âdil-i Mutlak, 9 Şubat tarihine kadar uzatıldı. 13 hat eseri, 12 tezhip eseri, ziyaretçilere interaktif bir katılım sağlayan dijital eserler ve enstalasyon çalışması ile Âdil-i Mutlak, adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

İstanbul kültür hayatı her yıl olduğu gibi birbirinden kıymetli sergi ve etkinliklerle yeni yıla merhaba dedi. Albayrak Grubu’nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, yeni yılda adından en çok söz ettirenler arasında şimdiden yerini almış gibi görünüyor.
Gördüğü ilginin neticesinde 9 Şubat tarihine kadar uzatılan sergide; 13 hat eserinin yanında, tezhip eserleri, dijital eserler ve enstalasyon çalışmasını da sanatseverlerle buluşuyor.
Tophane-i Âmire’deki sanatseverler arasında kültür dünyamızdan tanıdık pek çok ismi görmek de mümkün. Sergi her gün binin üzerinden sanatseveri ağırlarken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi gibi isimler de ziyaretçiler arasındaydı.

  • Albayrak Grubu’nun hat sanatı ile 11. yılı için belirlediği tema olan Âdil-i Mutlak, İstanbul’da misafirlerini 9 Şubat tarihine kadar ağırladıktan sonra Türkiye ve dünyanın pek çok noktasına ulaşmak için yola çıkacak.

Tophane-i Âmire’nin Bir Sanat Müzesine Dönüşümü

Albayrak Grubu’nun bir gelenek hâlinde 11 yıldır aralıksız sürdürdüğü hat eserleri sergisi bu yıl oldukça geniş bir katılımla ziyaretçilerini Tophane-i Âmire’de ağırlıyor. 9 Ocak’tan bu yana her gün binlerce sanatseveri ağırlayan sergi sadece hat eserlerini barındırmıyor.
Tophane-i Âmire’nin neredeyse yaşayan bir sanat müzesine dönüşmesini sağlayan Albayrak; duvar boyamaları, hat ve tezhip eserleri, enstalasyon çalışmasının konumlandırılması ve dijital eserleri ile etkileyici bir atmosferi sanatseverlerle buluşturuyor.

Yasemin Darbaz Karaca’nın küratör, Tekin Kavcak’ın sergi koordinatörü ve hattat İbrahim Şengül’ün sanat danışmanı olduğu Âdil-i Mutlak, sadece sanat eserleri ile değil, haftanın 4 günü gerçekleşen bir dizi etkinlikle de ilgiyi üzerine çekmiş durumda. Hattatla Galeride 1 Saat, Cumartesi Konuşmaları, Minik Eller Çocuk Etkinliği, Ketebe Sohbetleri ve Küratör Sergi Anlatımı etkinlikleri ile Âdil-i Mutlak, özellikle kültür ve sanat yayıncılığı yapan basın mensuplarının uğrak noktası olmuş durumda.


Sosyal Medyanın Yeni Gözdesi: Sergiyi Gezmiş Kadar Olduk

Sosyal medyada pek çok paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Âdil-i Mutlak, özellikle Instagram ve X’te yoğun bir ilgi görüyor. Pek çok seyahat ve mekân öneren sayfanın paylaştığı sergiyi görmek için İstanbul’un pek çok yerinden Tophane-i Âmire’yi ziyaret eden binler bulunuyor.

Sergiyi Instagram paylaşımlarından görerek ziyaret etmeye karar verdiklerini söyleyen üniversiteli sanatseverler, “Her üç reelsten birinde Âdil-i Mutlak’ı görüyordum, arkadaşlarıma sergiyi görmüş kadar olduk demiştim hatta. Ama buraya gelince bu kadar çok karşıma çıkmasının sebebini anladım, geleneksel sanat dallarının modern yorumlanışı çok etkileyiciydi” diyerek sosyal medyanın haklı çıktığını anlattılar.



#Âdil-i Mutlak
#Albayrak Grubu
#Tophane-i Âmire

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