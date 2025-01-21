Sosyal medyanın dilinden düşmeyen o sergi: Âdil-i Mutlak 9 Şubat’a kadar devam edecek

İstanbul kültür hayatı her yıl olduğu gibi birbirinden kıymetli sergi ve etkinliklerle yeni yıla merhaba dedi. Albayrak Grubu’nun düzenlediği Âdil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi, yeni yılda adından en çok söz ettirenler arasında şimdiden yerini almış gibi görünüyor.

Gördüğü ilginin neticesinde 9 Şubat tarihine kadar uzatılan sergide; 13 hat eserinin yanında, tezhip eserleri, dijital eserler ve enstalasyon çalışmasını da sanatseverlerle buluşuyor.