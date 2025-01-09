'Âdil-i Mutlak' sergisi kapılarını açtı

Albayrak Grubu'nun gelenekselleşen Hat Eserleri Sergisi'nin 11'incisi İstanbul’da Tophane-i Amire’de ziyarete açıldı. 'Âdil-i Mutlak' temalı sergide, 13 usta ismin adalet ayetlerini kaleme aldıkları eserleri hat severlerle buluştu. 9-27 Ocak tarihlerinde açık olacak sergide 12 kıymetli müzehhipin 12 tezhip eseri, Savaş Çevik’in, “Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar” adlı yepyeni eserleri yer alıyor.
Albayrak Grubu, 2014 yılından bugüne kesintisiz olarak sürdürdüğü hat sanatı yolculuğunun 11. yılını ‘Âdil-i Mutlak’ teması ile Tophane-i Amire’de düzenlenen sergi ile taçlandırdı. Dün akşam açılışı yapılan sergi, bugün itibariyle kapılarını sanatseverlere açtı. On üç usta hattatın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki adalet ayetlerini kaleme aldıkları sergide tezhip eserleri ve Savaş Çevik’in “Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar” adlı yeni eserleri de sergileniyor.
DÜNYEVÎ OLGULARIN ÖTESİNDE
Açılışta konuşan Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, “Adil-i Mutlak” kavramının öneminden bahsederek şunları söyledi: “Adil-i Mutlak kavramı yüce yaradana ait bir kavram, bir sıfat ve tanımlamadır. Bu kavram esasında salt, yalın olarak düşünüldüğünde dünyevi ve insani bir kavram olmadığı açıktır. Adil-i Mutlak sonsuz ilim ve hikmet sahibinin adalet kavramına ruh kazandırması olarak tanımlanabilir. Adil-i Mutlak olan rabbimizin adaleti de kusursuzdur, mükemmeldir, eksiği yoktur. Bu yönüyle bu kavram insan aklının ve dünyevi olguların ötesindedir. Hiç kuşkusuz Adil-i mutlak kavramının dünyevi ve insani yönü bulunmaktadır. Bu boyut sadece kuşkusuz insanları değil tüm varlıkları ve evrenin tamamını kapsamaktadır. Bu kavramın unsurlarından birisi olan adalet kavramı da denge üzerinde kurulmuştur. Bir dengesizlik ortaya çıktığı zaman hem zulüm hem de sömürü ortaya çıkar. Zulüm asaletin dengesiz dağılımının bir sonucudur. Sömürü ise dünyadaki kaynakların adil olmayan dengesiz dağılımının bir sonucudur. Dünyadaki kargaşanın ve zulmün kaynağı adalet kavramının dengesiz hayata geçirilmesidir.”
13 HATTATIN YORUMUYLA ADALET AYETLERİ
Adalet temalı 13 hat eseri, 12 tezhip eseri ve enstalasyon çalışmasının yanı sıra sergide ‘Döngü’ isimli kinetik eser ve ‘Kaleydoskop’ adlı dijital eser ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Hat, tezhip ve dijital sanat eserlerine ilgi duyan sanatseverler için sergide pek çok eser ilk kez görücüye çıkıyor. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, “Hat sanatı ile 11. yılımızda güçlü bir sergi ile sanatseverleri ağırlayacağız. Tophane-i Âmire’de sergimizi ziyaret eden sanatseverlerin tekrar ziyaret etmek isteyecekleri bir sanat ortamı oluşturduğumuza inanıyoruz” diye konuştu. Yenilikçi enstalasyon çalışması ve dijital eserlerin de sanatseverlerle buluştuğu sergi, 9-27 Ocak arası 10.00-19.00 saatleri arası ziyaretçilerini Tophane-i Âmire’de ağırlayacak. Sergi kapsamında bir dizi etkinlik, atölye ve geleneksel sanatlar şöleni yaşanacak.
Sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu
Dün akşam, Tophane-i Âmire’de gerçekleşen açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, Albayrak Yönetim Kurulu üyeleri Mesut Albayrak ve Hamza Albayrak, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yanı sıra siyasiler, hattatlar ve sanatseverler katıldı.