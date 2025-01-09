'Âdil-i Mutlak' sergisi kapılarını açtı

Açılışta konuşan Albayrak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli, “Adil-i Mutlak” kavramının öneminden bahsederek şunları söyledi: “Adil-i Mutlak kavramı yüce yaradana ait bir kavram, bir sıfat ve tanımlamadır. Bu kavram esasında salt, yalın olarak düşünüldüğünde dünyevi ve insani bir kavram olmadığı açıktır. Adil-i Mutlak sonsuz ilim ve hikmet sahibinin adalet kavramına ruh kazandırması olarak tanımlanabilir. Adil-i Mutlak olan rabbimizin adaleti de kusursuzdur, mükemmeldir, eksiği yoktur. Bu yönüyle bu kavram insan aklının ve dünyevi olguların ötesindedir. Hiç kuşkusuz Adil-i mutlak kavramının dünyevi ve insani yönü bulunmaktadır. Bu boyut sadece kuşkusuz insanları değil tüm varlıkları ve evrenin tamamını kapsamaktadır. Bu kavramın unsurlarından birisi olan adalet kavramı da denge üzerinde kurulmuştur. Bir dengesizlik ortaya çıktığı zaman hem zulüm hem de sömürü ortaya çıkar. Zulüm asaletin dengesiz dağılımının bir sonucudur. Sömürü ise dünyadaki kaynakların adil olmayan dengesiz dağılımının bir sonucudur. Dünyadaki kargaşanın ve zulmün kaynağı adalet kavramının dengesiz hayata geçirilmesidir.”