Mehmed: Fetihler Sultanı'nda yeni hedef batı

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölümüyle yarın ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Mahkemeye çıkan Mehmed’in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo’nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı’ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur. Şeyhülislam, Fatıma’yı Saltuk’a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma’nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma’nın ortadan kaybolması, Saltuk’u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma’yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma’yı bulabilecek mi? Harem’de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed'in görev tevdi etmesiyle Sırbistan’a dönecek.