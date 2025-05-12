Mehmed: Fetihler Sultanı'nda yeni hedef batı

Mehmed: Fetihler Sultanı yarın kırk beşinci bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde Mehmed, fetihlerini batıya yönlendirecek.
TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölümüyle yarın ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde; Mahkemeye çıkan Mehmed’in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo’nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı’ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur. Şeyhülislam, Fatıma’yı Saltuk’a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma’nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma’nın ortadan kaybolması, Saltuk’u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma’yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma’yı bulabilecek mi? Harem’de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed'in görev tevdi etmesiyle Sırbistan’a dönecek.
Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın, senaristliğini Ozan Bodur'un üstlendiği yapımda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak, Tüba Ünsal, Esila Umut, Sena Çakır, Ali Nuri Türkoğlu, Kenan Çoban, Erdal Küçükkömürcü, Bülent Alkış, Ertuğrul Postoğlu, Ali Sinan Demir, Osman Soykut, Turgay Tanülkü, Mim Kemal Öke, Dursun Ali Erzincanlı, Sibel Aytan Recep Çavdar, Tolga Akkaya, Cebrail Esen, Taner Ayyıldız, Sabri Arafatoğlu, Ulvi Alacakaptan, Ömer Ağan, Coşkun Özmeriç ve Serdar Gökhan ve Ghassan Massoud rol alıyor.