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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda yarın ne olacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda yarın ne olacak?

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
12:1221/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölümünde fethin ardından yaşananlar ekrana gelecek.
TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölümünde fethin ardından yaşananlar ekrana gelecek.

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 43. bölümünde fethin ardından yaşananlar ekrana gelecek. Zaferin sonrası yeni bir hesaplaşmaya sahne olacak Konstantiniyye'de, eski defterler açılacak, yeni ittifaklar kurulacak.

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 43. bölümüyle yarın ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde; nihayet asırlar öncesinden muştulanan zafer kazanılmış, Sultan Mehmed ve ordusu bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapısını açmışlardır. Sultan Mehmed ile müjdelenen zaferi arasındaki tüm engeller bir bir kaldırılmış ve düşmanları mağlup edilmiştir. Kazanılan zaferin ardından Konstantiniyye artık yeni bir hesaplaşmaya sahne olacaktır. Eski defterler açılacak ve yeni ittifaklar kurulacaktır. Fethi getiren taarruza can siperane karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa için de hesap günü gelip çatmıştır. Çandarlı, Sultan Mehmed’in hangi sualiyle daha önce hiç olmadığı kadar köşeye sıkışacaktır? Halil Paşa, hangi ihanetle sarsılacak ve canı pahasına koruduğu hangi gerçekler gün yüzüne çıkacaktır? Sultan Mehmed, Konstantiniyye’nin fethinin ardından bir yandan devleti yeni bir çağa hazırlarken bir yandan da görülmesi gereken hesapları görmeye ant içer. Bu uğurda hangi gizli ve tehlikeli ittifak onu ölümle burun buruna getirecektir? Konstantiniyye’nin Türk İslambol olması için hangi kritik ve tarihi adımlar atılacaktır?

Kadro ustalardan oluşuyor

Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım'ın, senaristliğini Ozan Bodur'un üstlendiği yapımda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak, Tüba Ünsal, Esila Umut, Sena Çakır, Ali Nuri Türkoğlu, Kenan Çoban, Erdal Küçükkömürcü, Bülent Alkış, Ertuğrul Postoğlu, Ali Sinan Demir, Osman Soykut, Turgay Tanülkü, Mim Kemal Öke, Dursun Ali Erzincanlı, Sibel Aytan Recep Çavdar, Tolga Akkaya, Cebrail Esen, Taner Ayyıldız, Sabri Arafatoğlu, Ulvi Alacakaptan, Ömer Ağan, Coşkun Özmeriç ve Serdar Gökhan ve Ghassan Massoud rol alıyor.




#Mehmed: Fetihler Sultanı
#Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Serkan Çayoğlu
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