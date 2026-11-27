1640 yılında kurulan ve 386 yıllık geçmişe sahip Mahpeyker Valide Sultan Vakfı’nın ’Camii Etrafını Temizleyen Vakıf’ olarak bilinen hayır şartı kapsamında külliyenin cami içi, avlusu ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Bafa Gölü’nde iki vakfın hayır şartı yaşatıldı Çalışmaların bir diğer adresi ise doğal güzellikleriyle öne çıkan Bafa Gölü oldu. Burada 1574 yılında kurulan 452 yıllık Murat Paşa Vakfı’nın ’Nehir Temizleyen Vakıf’ misyonu ile 1682 yılında kurulan 344 yıllık Sekbanbaşı Mustafa Ağa Vakfı’nın ’Piknik Alanı Tanzim Eden Vakıf’ hayır şartı birlikte yerine getirildi.