Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye gerilemesi sonucunda araçların camları buz tuttu.
Bazı sürücüler, araçlarının camlarını ve motor bölümünü soğuktan korumak için battaniyelerle örterek önlem aldı.
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Kars'ta yaşam, soğuk havadan olumsuz etkileniyor.
Meteorolojinin yaptığı ölçümlere göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 9,8 derece olarak kaydedildi.
Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte açık alanda park edilen araçların camları buzla kaplandı.
Camlarını ve motor bölümlerini soğuktan korumak amacıyla bazı sürücüler ise battaniye örttü.
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