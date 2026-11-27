Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu, bazı sürücüler araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korudu.

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Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye gerilemesi sonucunda araçların camları buz tuttu.

Bazı sürücüler, araçlarının camlarını ve motor bölümünü soğuktan korumak için battaniyelerle örterek önlem aldı.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kars'ta yaşam, soğuk havadan olumsuz etkileniyor.

Meteoroloji nin yaptığı ölçümlere göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 9,8 derece olarak kaydedildi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte açık alanda park edilen araçların camları buzla kaplandı.

Camlarını ve motor bölümlerini soğuktan korumak amacıyla bazı sürücüler ise battaniye örttü.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle araç camları buz tuttu, bazı sürücüler araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

DHA Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 9,8 dereceye düşmesiyle araçlar soğuktan korunmak için branda ile örtüldü.

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